Где действительно нашли голову Гонгадзе? Спецрепортаж

Раскопки в предполагаемом месте убийства Георгия велись давно. Но якобы только сейчас задержанный генерал МВД Алексей Пукач указал точное место, куда спрятал останки. «Известия в Украине» отправились в Сухолесы за подробностями. Голову искали в 2005-м. И нашли? В окрестностях Белой Церкви мы ожидали увидеть скопление «больших погонов», оцепление и ажиотаж. Но там тишина. Селяне узнали о скандальной находке из новостей по радио. Удивительно, но они не заметили даже намеков на то, что на задворках их огородов кто-то ищет голову Гонгадзе. Никаких подозрительных машин, милиции или военных. Сухолесцы помнят только одни раскопки — в 2005 году. Помнится, тогда же произошла утечка информации о том, что голову Гонгадзе нашли. Но следствие ее, похоже, опровергло. Показывать место тех раскопок вызвался бывший белоцерковский милиционер, а нынче сухолесский пенсионер Анатолий. Уже стемнело. Мы забрались в лесное бездорожье и продирались через кусты, цепляя бампером кочки. «Я с односельчанами почти не сомневаюсь, что это — последний путь Гонгадзе. Сейчас мы едем по той самой дороге, по которой, вероятнее всего, его везли на место убийства. Это очень логично — тут на легковушке проехать сложно, но можно. А значит, и людей мало. Я рассуждаю как бывший сотрудник органов. Кстати, не исключаю, что на этой страшной дороге его собирались просто припугнуть, но сгоряча или нечаянно кончили», — рассказывает мой провожатый. Ночью, в свете фар место действительно кажется жутковатым. Мы выбираемся из зарослей и попадаем на большое поле. Вокруг котлованы. Именно здесь несколько лет назад военные искали тело журналиста. Ямы сохранились до сих пор: большие, неправильной формы, и маленькие, идеально прямоугольные, как могилы. Рядом в чаще остался шалаш-землянка, где коротали время солдаты в 2005-м. Крыша из хвороста, лавки из бревен, пивные бутылки штабелями. Когда тут велись раскопки, селяне их хорошо заметили. У них не было ни единого шанса даже проехать через лес на велосипеде. Не подпускали на пушечный выстрел. Сегодня ямы заросли травой. И только одна, что на краю поля возле проселочной дороги, выглядит свежей. «Тут песок люди берут, голова ни при чем», — уточняет мой провожатый, но оглядывается по сторонам: «Думаю, мы здесь не одни. Осторожно надо». На следующий день я вернусь к этой самой яме уже с другими гидами из Сухолесов. Один из них, лесник, утверждает, что фрагменты черепа нашли именно в ней. Но не на этой неделе. Да и вряд ли это правда — найдись тут хоть осколок черепа, песок просеивали бы еще долго, изучая каждый сантиметр вокруг, стояло бы оцепление. Но тут — тишина. «Пукач — простой, как хозяйственное мыло» Утром я оправился в гости к тестю Пукача — Николаю Николаевичу Салате, живущему в Сухолесах невдалеке от «знаменитых» ям. Семейство пожилого мужчины считают элитой села и вовсе не благодаря родству с Пукачем. В свое время Николай занимал солидные должности: директор колхоза, руководитель пункта кормозаготовок. Один из его сыновей, кстати, работает или работал в киевской милиции. У семейства скромный кирпичный дом постройки времен СССР, аккуратный сад. Во дворе много цветов, развешено на веревках белье, слышен собачий лай. Все признаки жизни, но дверь закрыта. «Да дома он, с чужими разговаривать не хочет. Прячется», — говорит соседка. Узнаю от нее, что самому тестю скандального экс-генерала лет восемьдесят. Мужик крепкий — даже сегодня утром в огороде собирал помидоры. А вот жена его сейчас лечится в киевской больнице «Феофания». Там же вроде заведует биолабораторией бывшая супруга Пукача — Инна. Она развелась с генералом, как только дело Гонгадзе зашумело на всю страну. Соседи хорошо помнят генеральские времена Пукача, когда он часто наведывался в Сухолесы. Своей машины у Пукача не было — всегда приезжал на служебных. Разных. Но никогда не появлялся в милицейской форме. «Мы знали, что работа Пукача связана с органами. Но до шумихи с Гонгадзе и не представляли, что Леша — генерал. Он простым мужиком всегда был: обязательно поздоровается, о жизни заговорит, сочувственный такой. Мог присесть с нами на скамейке и рюмочку пропустить», — рассказывает пожилой сосед Салаты. Шестидесятилетняя Тамила живет через два дома от хозяйства тестя экс-генерала. Она одноклассница жены Пукача, была на свадьбе Алексея с Инной в Киеве, часто приезжала гостить к ним в столицу. «Мы всем селом смотрели сюжеты о задержании Пукача. Столько лет прошло! Но даже сейчас с бородой он легко узнаваем. Особенно когда заговорил. А мы ведь в какой-то момент подумали, что его уже убили сами люди в погонах. Потом решили, что все эти годы он жил, как в кино, под прикрытием, а скрываться ему помогали. Сейчас пришло время его найти и показать. Я не сомневаюсь, что этот процесс был под контролем. Алексей — не из тех людей, которые способны годами прятаться по огородам. Это была не его инициатива», — выдает сельская дама практически государственную тайну. — А насчет головы вообще смешно. У нас в селе ничего не исчезает, потому что люди все видят. А тут — голова в лесу…» Когда вся страна узнала об убийстве журналиста, фамилия Пукача стала мешать его бывшей жене и двоим дочерям. Девочки-близняшки даже сменили фамилии. «Инна в свое время просила Алексея: уходи, уходи быстрее с этой службы. Но он хотел дослужить до пенсии. Понимаете, вроде и простой был, как хозяйственное мыло, но с огромным желанием выбиться в люди. И выбился. Но попал в этот водоворот. Служба есть служба, приказ есть приказ. Алексей — добрейшей души человек, но его вынудили. Не верю, что он душил журналиста собственными руками. Генеральскими», — продолжает Тамила. А была ли голова? На второй день поисков мы взяли в проводники бывшего лесника из Сухолесов. Он знает каждую опушку. За день объездили все места, куда теоретически можно было голову привезти и закопать. Но тщетно. В какой-то момент мой Сусанин констатировал: ехать больше некуда, мы осмотрели все без исключения. Никаких свежих раскопок, ям канав. И уж тем более никаких оцеплений (в этот день прошла информация, что место обнаружения осколков черепа оцеплено спецназом «Альфа»). «Прокуратура ваша фуфло гонит. В нашем лесу никакой головы никто не находил», — произнес бывший лесник. После суток исследования Сухолесов с окрестностями впору отчаяться. В основном — в праведности правоохранительных органов. Поверить тому, что сейчас говорит следствие — в случайность поимки Пукача, «свежесть обнаружения» головы Гонгадзе — может только тот, кто на местности не был. Тот же, кто был, поймет, что голову нашли либо не здесь либо не сейчас. Не исключено, что все эти годы она, давно обнаруженная, хранилась в материалах следствия, чтобы сейчас, перед выборами, позволить властям сказать: мы добились успехов в расследовании дела Гонгадзе. «Известия в Украине» готовы предоставить слово Генеральной прокуратуре для объяснений или опровержения нашей версии.