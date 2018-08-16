Руководство Украины продолжает играть в "колхоз "Тихе життя" - политолог

"Указ" главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о переводе всех расчетов в "республике" на российский рубль означает закрепление "статуса российского влияния" в регионе и противоречит самой логике Минских договоренностей.

Такое мнение выразил политолок Петр Олещук в Facebook.

"На самом деле, это все очень серьезно. Всех очередной раз испытывают на прочность. Это как с первыми танками на Донбассе или первыми "гуманитарными конвоями". Это официальное закрепление статуса российского влияния. Если руководители Украины это "проглотят", то дальше будет попытка "фейковой реинтеграции", когда все в ОРДЛО будет российским. Включая деньги. Хотя формально всем будут рассказывать, что Донбасс - это Украина", - пишет Олещук.

Эксперт выразил недоумение в связи с этим украинских властей.

"Почему мы «проглатываем» это и делаем вид что ничего не происходит? Где ноты МИД, где созыва Нормандской четверки? Где обращение президента Украины к лидерам стран – гарантов Минских соглашений? На Донбассе основная валюта - это отныне российский рубль, а руководство Украины продолжает играть в "колхоз "Тихе життя", - считает он.

Ранее сообщалось, что вторника, 14 августа, один из трех крупнейших банков аннексированного Крыма - Генбанк перестал обслуживать банковские карты платежных систем Visa и MasterCard.

По информации "Би-би-си", на полуострове больше не осталось банков, которые бы выпускали карты международных платежных систем.