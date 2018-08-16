Киев пообещал утопить Россию в крови в случае наступления на Украину

Юрий Грымчак

Российские войска "будут захлебываться собственной кровью" в случае вооруженного конфликта с Украиной, поскольку за последние четыре года украинская армия значительно усилилась и способна оказать серьезное сопротивление российской.

Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью "Апострофу".

"Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если россияне попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью. За эти годы мы много чего изменили и в армии, и в оснащении, и в оружии. Ситуация несравнима с 2014-м", - сказал Грымчак.

Ранее сообщалось, что канадская фирма PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки LRT-3 на сумму около $770 тысяч. договор подразумевает также "поддержку и обучение".