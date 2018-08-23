Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словом

23 августа 2018, 05:47

Карпаты вырубили, есть горы и долины просто голые, отметил первый президент нашей страны.

Леонид Кравчук полагает, что в Украине системный кризис
В Украине системный кризис, считает Леонид Кравчук / Скриншот видео с youtube.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словом — это системный кризис, в нашей стране политический, экономический, социальный и военно-силовой системный кризис, который приводит к очень сложным последствиям для жизни людей.

В Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Например, экономика. Только сейчас, как показывает статистка, есть определенный небольшой процент экономического роста. Правда, мы не знаем, за счет чего. Возможно, за счет военной продукции. Не знаю, информации об этом у меня нет", — отметил собеседник.

По его словам, хоть это уже хорошо, потому что мы не падаем, однако экономика и сейчас находится на столь низком уровне, что власти не могут решить основные проблемы жизни людей. 

"Ведь бедность не потому, что люди бедные, а потому что экономика не развивается. Поэтому и зарплаты, и пенсии крайне низкие. Экономика находится в очень сложном состоянии. Инвестиции — тоже", — добавил он.

"Кредитами нам немножко помогают, но их всегда нужно возвращать: берешь 10 долларов, а нужно отдать 12-15 долларов (это зависит от того, где взял). А инвестиции в страну поступают плохо, потому что нет доверия к государству и защиты инвестиций в Украине", — подчеркнул Кравчук.Читайте такжеКравчук назвал главный провал и достижение Украины

Бывший президент считает, что следующая проблема — коррупция. "Я задаю этот вопрос всем, и себе в том числе: у нас есть возможность навести порядок на таможне? Убежден, что есть. Немцы недавно посчитали, что если бы мы навели порядок на таможне, мы бы имели дополнительно 5 миллиардов долларов в год в бюджете", — сказал собеседник.

"Мы просим 1 миллиард долларов у Международного валютного фонда и отдаем больше с процентами, а со своей таможни не берем. Почему не хотим навести порядок? Очевидно, не заинтересованы. Или заинтересованы в другом", — заявил экс-глава государства.

"Не хочу даже думать о том, что этого нельзя сделать. Просто не хотим. Для меня не имеет значения — или не хотим или не можем. Вывод один: кто не хочет или не может, должен уйти из власти. Это обязательная норма. И не надо ни на кого кивать. Знаю, что Россия, Кремль воюет против Украины и в Украине, но Кремль не имеет никакого отношения к тому, что происходит на нашей таможне", — отметил Кравчук.

"Следующее — вырубка Карпат. Вот сейчас я поеду отдыхать. Почти каждый год отдыхаю в Карпатах и в этом году еду туда тоже. Уже имею путевку. Я знаю Карпаты, я там начинал свой трудовой путь. Красивенное место, просто невероятное! Но сейчас есть горы и долины просто голые — Карпаты вырубили", — утверждает он.

Кравчук подчеркнул, что большевики рубили и загоняли лес в шахты Донбасса на крепления, а сейчас рубят сами украинцы и уничтожают свое богатство. "Мы же знаем, что Карпаты — это легкие Украины", — сказал первый президент страны.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев

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Украина экономика Карпаты Леонид Кравчук
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