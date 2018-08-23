"В Белом доме не поверили, что им звонят из какого-то села": Кравчук рассказал, как Украина обретала независимость

Леонид Кравчук (второй слева), Станислав Шушкевич (слева третий) и Борис Ельцин (справа второй) во время церемонии подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ. / Википедия

Накануне Дня независимости Украины первый президент Украины Леонид Кравчук поделился своим самым ярким воспоминанием о развале Союза.

"Это было 6 декабря, самое начало зимы. В Беловежье тогда было 15 градусов мороза и глубокий снег. Я был очень удивлен этим, когда приехал туда", – рассказал он во время чата на "Главреде".

Также у него тогда было время посмотреть немножко окраину села Васкула. "Никогда до того момента я не видел зубров. Но когда посмотрел на этих великанов, у меня глаза расширились. Я почувствовал невероятную красоту Беловежья. Таким было первое наиболее яркое впечатление", – признался Кравчук.

По его словам, все, кто собрался в Беловежье, были разные – и остаются такими до сих пор.

Читайте такжеДень флага Украины 2018 – поздравления на русском и украинском языке"Россия, Украина, Беларусь… Ельцин, Кравчук, Шушкевич… Но в идее о необходимости денонсации Советского Союза мы были едины. Настолько история и опыт жизни в Советском Союзе для каждого из наших народов были сложными! Голодомор, репрессии, войны, голод и т.д. – все это запечатлелось в сознании каждого человека", – пояснил политик.

Он вспоминает, что участники переговоров чувствовали тогда: "Мы почувствовали, что время работает на нас, что открываются новые возможности свободы, веры, независимости, построения собственных государств. Да, мы знали, что будет нелегко, что будут ошибки и просчеты, но это наши ошибки. А не чьи-то, навязанные нам волей кого-то, причем не ошибки, а сознательные действия для нашего унижения. Мы это знали. И, когда мы обсуждали, слушали друг друга, смотрели друг на друга, чувствовалась убежденность, вера в то, что будет дальше. Это было настолько ярко!"

И последнее, что тоже очень запомнилось – это разговор с Белым домом и тогдашнем американским президентом Джорджем Бушем.

"Мы информировали Белый Дом и Америку о денонсации Советского Союза. Мы знали, что в Америке сосредоточены все средства массовой информации мира, и понимали, что то, о чем мы будем говорить с Соединенными Штатами, завтра узнает весь мир. Этот телефонный разговор был невероятно интересным. В Белом доме сначала нам не поверили – мы, президенты, говорим с какого-то села Васкула... Они выразили сомнения. Но среди нас был тогдашний министр иностранных дел России Козырев, и он знал того человека, с которым мы говорили по телефону. Козырев взял трубку и подтвердил – мол, все так, все правда, здесь, в селе Васкула, такое происходит. И только после этого подошел к телефону президент Соединенных Штатов", – со смехом рассказал Кравчук.

Читайте такжеВоенный парад в Киеве на День независимости: когда начнется, перекрытие улиц и чем удивитИ резюмировал: "Это очень яркие, немного юмористические воспоминания. Но это очень памятные моменты. Такое навсегда остается в памяти человека".

Ранее Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словом. Карпаты вырубили, есть горы и долины просто голые, отметил первый президент нашей страны.

Также он оценил вероятность реванша Януковича и его команды. Первый президент независимой Украины рассказал, что общается с адвокатами своего беглого коллеги.

Кроме того, Кравчук рассказал, какую автономию можно предоставить Донбассу. Каждый божий день российские телеканалы и газеты "бьют по голове" тамошних людей, рассказал первый президент Украины.