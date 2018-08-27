Кравчук посоветовал Вакарчуку и Зеленскому не идти в президенты

27 августа 2018, 12:10

Первый президент Украины порекомендовал артистам стараться не скомпрометировать неправильными действиями свое доброе имя.

Святославу Вакарчуку и Владимиру Зеленскому не стоит идти в президенты, полагает Леонид Кравчук
Леонид Кравчук считает, что Святославу Вакарчуку и Владимиру Зеленскому не стоит идти в президенты / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру украинской рок-группы "Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку и украинскому актеру комедийного жанра, руководителю студии "95 Квартал" Владимиру Зеленскому не идти в президенты.

Президентство и нынешняя деятельность артистов не имеют абсолютно ничего общего, рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Только 1 декабря Центральная избирательная комиссия зарегистрирует или не зарегистрирует тех кандидатов, которые будут баллотироваться в президенты…", — отметил собеседник.

По его словам, Зеленский и Вакарчук — это талантливые ребята. "Недавно слушал Зеленского на одном из вечеров — это настоящий талант от природы одаренный человек. Вакарчук — от природы имеет и голос, и энергию, и силу, и молодежь его поддерживает…", — подчеркнул Кравчук.

Бывший украинский лидер добавил, что у нас в качестве аргумента приводят: они — не коррупционеры, но этого мало. "Часто у нас, когда кого-то выбирают, учитывают только одну характеристику человека, например, говорят, что это — молодой человек, поэтому надо голосовать", — заявил он.Читайте такжеКравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса

"Если бы к этому добавили: молодой, опытный, профессиональный, честный, сделал в своей жизни уже что-то. Тогда этот человек мог бы баллотироваться. А просто молодость — это не преимущество, потому что молодость проходит", — сказал Кравчук.

"То есть, когда речь идет о кандидате в президенты, всегда надо давать комплексную характеристику человеку, а также ответить на вопрос: "Может ли он, не имея соответствующей подготовки и знаний, управлять или возглавлять управление государством?", — полагает экс-президент.

Собеседник сказал, что это же совершенно разные вещи — управлять со сцены тысячами людей и управлять миллионами в государстве, решать международные, экономические, социальные вопросы, которыми человек не занимался никогда в силу своей специальности.

"Я бы порекомендовал Вакарчука и Зеленскому стараться не скомпрометировать неправильными действиями свои прекрасные данные, доброе имя, которое в Украине сегодня высоко ценится. Если бы я был на их месте (конечно, я уже никогда не буду), но я бы сразу отказался от этого", — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады III, VI и VII созывов, доктор юридических наук Виталий Журавский, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский изъявили желание баллотироваться в президенты Украины.

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Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Леонид Кравчук
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