"Итальянская модель": политолог пояснил, как решить вопрос Донбасса

Кость Бондаренко / Главред

Статус Донбасса в составе Украины можно было бы организовать по "итальянской модели" - унитарного государства с различным уровнем интеграции регионов. Это могло бы удовлетворить интересы всех сторон.

Такое мнение выразил руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко в чате на "Главреде".

"Согласно Минским соглашениям, статус Донбасса должен измениться, но пока нет четкого видения, каким он должен быть. Я сторонник итальянской модели - унитарное государство с дифференцированным уровнем интеграции регионов. Возможно, именно такая административно-территориальная реформа удовлетворит и амбиции Донбасса, и интересы Киева", - считает Бондаренко.

По словам эксперта, соглашения о перемирии не работают по двум причинам.

"(Во-первых) потому что основные бенефициары войны и операторы боевых действий сидят не в Киеве, не в Донецке и Луганске, а в Вашингтоне и Москве. А (во-вторых) потому, что в зоне боевых действий есть немало тех, кому "закон не писан" и кто не считает своим долгом поддерживать перемирие, заключенное без их ведома какими-то политиками. Слишком много провокаторов. Слишком много командиров. Слишком мало единоначалия", - отметил Бондаренко.

В связи с началом нового учебного года в среду, 29 августа, на Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие.