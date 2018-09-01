Эксперт рассказал, как принудить Путина к переговорам о мире на Донбассе

Эксперт рассказал, как принудить президента РФ к переговорам / Reuters

Для переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе необходимо согласие двух сторон, при этом Россия считает конфликт в Украине отголоском взаимоотношений Москвы и Вашингтона, заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин полагает, что разговаривать о ситуации на Донбассе нужно только с президентом США Дональдом Трампом или членами его команды.

"А вот Украина не делает ничего для того, чтобы инициировать именно двусторонний диалог. Если бы Порошенко на каждой встрече, в каждом выступлении, во время каждой поездки за рубеж акцентировал внимание на том, что он требует прямых переговоров с Путиным, Запад уже давно склонил бы Путина к этим переговорам. Я не говорю об их результативности. Но без этих прямых переговоров Запад все больше и больше утверждается в мнении, что война ведется не между Украиной и Россией, а между украинцами-сторонниками США и украинцами-сторонниками России", - подчеркнул эксперт во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Бондаренко объяснил, почему ядерное оружие не поможет Украине в войне с РФ.