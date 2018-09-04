В Днепре собрались запретить песни российских музыкантов

Мэр Днепра Борис Филатов

Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций российских артистов, а также украинских, которые поддержали "российскую вооруженную агрессию против Украины".

Об этом говорится в проекте решения горсовета на сайте администрации.

В документе предлагается запретить воспроизведение песен российских артистов "в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и других общественных местах".

Согласно проекту решения, запрет касается также песен украинских исполнителей, которые поддержали "российскую вооруженную агрессию против Украины".

Следить за исполнением горсовета будет Инспекция по благоустройству.

Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Ивана Мазепы вечером 1 сентября разгуливал вооруженный пистолетом мужчина и угрожал прохожим. полиция задержала хулигана. При себе у него оказались истолет системы Стечкина с глушителем и 12 боевыми патронами, а также удостоверение "Правого сектора".