"Самый большой демократ - Гитлер". Спикер Рады Парубий "отличился" шуткой в эфире ТВ: опубликовано видео

4 сентября 2018, 17:22

Глава украинского парламента решил продемонстрировать свое чувство юмора.

Парубий
Андрей Парубий / УНИАН

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в телеэфире назвал нацистского диктатора Адольфа Гитлера самым крупным практиком в вопросе прямой демократии.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии. […] Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер – "Главред"] в 30-х годах", — заявил он.

Парубий также отметил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем обратился к аудитории "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".

Напомним, ранее во Львове депутат от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения, а затем местный житель пытался продать вязаную куклу нацистского диктатора.

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Напомним, ранее во Львове депутат от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения, а затем местный житель пытался продать вязаную куклу нацистского диктатора.

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Верховная Рада спикер нацисты Адольф Гитлер Третий рейх Андрей Парубий
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