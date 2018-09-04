"Самый большой демократ - Гитлер". Спикер Рады Парубий "отличился" шуткой в эфире ТВ: опубликовано видео

Глава украинского парламента решил продемонстрировать свое чувство юмора.
Спикер украинского парламента Андрей Парубий в телеэфире назвал нацистского диктатора Адольфа Гитлера самым крупным практиком в вопросе прямой демократии.
"Я сам огромный сторонник прямой демократии. […] Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер – "Главред"] в 30-х годах", — заявил он.
Парубий также отметил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем обратился к аудитории "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".
Напомним, ранее во Львове депутат от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения, а затем местный житель пытался продать вязаную куклу нацистского диктатора.
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Напомним, ранее во Львове депутат от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения, а затем местный житель пытался продать вязаную куклу нацистского диктатора.