"Ницоевщины не будет": мэр Днепра прокомментировал информацию о запрете российских песен

На сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений, даже самых безумных, пожаловался чиновник.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал информацию о том, что городские власти Днепра якобы планируют запретить публичное воспроизведение композиций российских артистов, а также украинских, которые поддержали "российскую вооруженную агрессию против Украины".
У себя в Facebook чиновник заверил, что эта новость не соответствует действительности.
"Ставлю в известность, что на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений. Даже самых безумных. Не будет такого решения", – заверил днепровский мэр.
Свое решение он объяснил тем, что:
- во-первых, его невозможно исполнить;
- во-вторых, местные власти не воюют с книгами и музыкой.
"Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборантом. Ницоевщины не будет в Днепре", – заявил Филатов.
Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Ивана Мазепы вечером 1 сентября разгуливал вооруженный пистолетом мужчина и угрожал прохожим. полиция задержала хулигана. При себе у него оказались истолет системы Стечкина с глушителем и 12 боевыми патронами, а также удостоверение "Правого сектора".