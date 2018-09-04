"Ницоевщины не будет": мэр Днепра прокомментировал информацию о запрете российских песен

Филатов прокомментировал информацию о запрете российских песен / УНИАН

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал информацию о том, что городские власти Днепра якобы планируют запретить публичное воспроизведение композиций российских артистов, а также украинских, которые поддержали "российскую вооруженную агрессию против Украины".

У себя в Facebook чиновник заверил, что эта новость не соответствует действительности.

"Ставлю в известность, что на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений. Даже самых безумных. Не будет такого решения", – заверил днепровский мэр.

Свое решение он объяснил тем, что:

во-первых, его невозможно исполнить;

во-вторых, местные власти не воюют с книгами и музыкой.

"Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборантом. Ницоевщины не будет в Днепре", – заявил Филатов.

/ facebook.com/Борис Филатов

Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Ивана Мазепы вечером 1 сентября разгуливал вооруженный пистолетом мужчина и угрожал прохожим. полиция задержала хулигана. При себе у него оказались истолет системы Стечкина с глушителем и 12 боевыми патронами, а также удостоверение "Правого сектора".