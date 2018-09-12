В "ДНР" назначили нового переговорщика в по Донбассу в Минске

Кроме того, Наталья Никонорова стала и.о. главы "МИД ДНР".
Временно исполняющий обязанности главаря "ДНР" Денис Пушилин назначил и.о. главы "МИД ДНР" Наталью Никонорову полномочным представителем "республики" в контактной группе по Донбассу.
"Согласно настоящему указу полномочным представителем Донецкой народной республики на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске назначена Наталья Никонорова", - цитирует RT текст указа.
7 сентября "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина врио "главы республики".
Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.
Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.