В "ДНР" назначили нового переговорщика в по Донбассу в Минске

Наталья Никонорова

Временно исполняющий обязанности главаря "ДНР" Денис Пушилин назначил и.о. главы "МИД ДНР" Наталью Никонорову полномочным представителем "республики" в контактной группе по Донбассу.

"Согласно настоящему указу полномочным представителем Донецкой народной республики на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске назначена Наталья Никонорова", - цитирует RT текст указа.

7 сентября "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина врио "главы республики".

Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.