"До свидания, наш ласковый миша". Порошенко рассказал о символичном значении безвиза с ЕС

Безвизовым режимом с ЕС украинцы разрушают те барьеры, которые в свое время соорудил СССР, полагает Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что символично-политическая ценность безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом намного превышает его практичное значение.

Безвизом украинцы разрушают те барьеры, которые в свое время соорудил СССР, "железный занавес" между нашей страной и европейскими соседями, рассказал глава государства в Киеве на очередном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Нынешний саммит Украина-НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу крупной европейской страны, и инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать ручкой Москве — "До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!"…", — отметил украинский лидер.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать в ночь на 11 июня 2017 года. В начале сентября 2018-го Петр Порошенко сообщил, что за время безвиза ЕС посетили более миллиона украинцев.