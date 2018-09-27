Битье кремлевской посуды: журналист рассказал о последствиях разрыва Договора о дружбе с РФ

27 сентября 2018, 05:09

По словам Александра Сотника, "развязывать руки" Москве дальше некуда.

Граница Украина Россия
УНИАН

Серьезного ужесточения действий со стороны России в ответ на разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве ожидать не стоит. Но обычная истерика с "битьем кремлевской посуды" - будет.

Такое мнение высказал в чате на "Главреде" российский журналист Александр Сотник.

"Мне вообще было странно: уже четыре года идет война с Россией, причем Россия в качестве агрессора, но до сих пор действовал какой-то Договор о дружбе и сотрудничестве. Это, как минимум, странно. Вы могли бы себе представить, чтобы шла война с Германией, и только в начале 1945 года кому-то пришла мысль: "О! Нам же надо разорвать договор о дружбе с Германией. Это же безобразие"?" - сказал Сотник.

Читайте также"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с РоссиейПо словам журналиста, разорвав Договор, президент Петр Порошенко сделал то, что "уже давно должен был сделать". "С агрессором не может быть никаких разговоров о дружбе и сотрудничестве", - считает он.

На вопрос о том, может ли Москва пойти на радикальные действия после прекращения соглашения, журналист ответил, что у России "руки уже развязаны".

"В каком смысле еще можно "развязать руки", когда уже идет война? Куда больше их развязывать? Применить ядерную бомбу что ли? И так людей убивают. Насколько Путин может, настолько и подрывает государственность Украины. Эта война, эта нестабильность, этот "Крым-наш", это отторжение территорий, то, что происходит на Донбассе - все это подрывает украинскую государственность.Ну, а большего он сейчас просто ничего сделать не может. Что он еще в силах сделать? Пустить танки на Киев? Если Путин пустит танки на Киев, тогда закончится и весь "русский мир", и Владимир Владимирович в Кремле, и вся эта шатия-братия", - заключил Сотник.

Читайте также"Украина - слабая сторона": эксперт оценил ущерб Киева от разрыва договора о дружбе с РФ17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.

19 сентября документ вступил в силу 19 сентября. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

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Россия Украина Петр Порошенко Александр Сотник Договор о дружбе с Россией
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