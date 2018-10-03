Эксперт объяснил, почему в Украине переноса выборов не будет

В случае попытки переносе президентских выборов в Украине, против Петра Порошенко выйдут все политические игроки, отметил эксперт / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк считает, что в Украине переноса президентских выборов не будет (запланированы в конце марта 2019 года).

В случае попытки перенести избирательную гонку, против президента Петра Порошенко выйдут все политические игроки, начиная от "правых" и "левых" и заканчивая "реваншистами", "центристами", реформаторами, либералами и другими, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"То есть это будет очень рискованное для Порошенко решение, которое объединит всех конкурентов, и все вместе они выйдут на Майдан, на Банковую", — отметил собеседник.

По его словам, если томос об автокефалии Украинской православной церкви будет предоставлен ранее, до праздника Покрова Пресвятой Богородицы (отмечается 14 октября), тогда выборы переноситься не будут.

Читайте такжеВыборы в Раду: эксперт спрогнозировал, будет ли реванш пророссийских сил"Если позже, то команда Порошенко, чтобы не потерять электоральный эффект, пытаться продлить срок его пребывания у власти. Но, по моей информации, все будут очень агрессивно на это реагировать. И это только добавит рисков и проблем Порошенко", — сказал аналитик.

"Тогда под Банковую придут все: и "Азов", и Рабинович (лидер партии "За життя", народный депутат Вадим Рабинович — Ред.), и "Оппоблок", и Тимошенко (лидер "Батькивщины", нардеп Юлия Тимошенко — Ред.). Все приведут туда своих сторонников. И тогда начнется реальная нестабильность, а это сыграет против Порошенко", — добавил он.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.