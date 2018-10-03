Садовой пошел в президенты

Андрей Садовой / УНИАН

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой заявил о намерении подать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины-2019.

"Моя цель очень проста и сложна одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!" - цитирует Садового пресс-служба "Самопомочи".

По словам мэра Львова, ключевым в его кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

В ближайшее время Садовой представит свою предвыборную команду.

Ранее бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, которого МИД Украины освободило от занимаемой должности за его антисемитские высказывания, заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в Украине в 2019 году.

В августе о планах побороться за пост главы государства заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.