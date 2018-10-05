"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию

5 октября 2018, 16:22

Западные страны использовали санкционный механизм всего на 10-15%, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Георгий Тука полагает, что США и Британия могут позволить себе внедрять
США и Британия могут позволить себе внедрять "политику удава" против России, полагает Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что США вместе с Великобританией способны внедрять "политику удава" в отношении страны-противника, в частности, Российской Федерации.

Штаты и Британия никуда не спешат, у них есть возможности играть в длинную, санкции, которые внедряются постепенно, направлены хоть и на медленное, но неотвратимое экономическое уничтожение врага, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".

"Как бы я хотел, чтобы изменился минский процесс? Конечно, как человек, который болеет за наше государство, я хотел бы, чтобы в переговорах участвовали и англичане, и американцы. Можно услышать призывы о том, что надо вернуться к "будапештскому формату" (которого, кстати, не было и не существует до сих пор), но все эти говоруны забывают, что любой формат будет иметь смысл в том случае, если в нем будет принимать участие Россия", — отметил собеседник.

По его словам, поэтому "прежде чем кричать — "Давайте привлечем Соединенные Штаты! Давайте к минскому процессу привлечем Британию!", во-первых, нужно спросить у самих американцев и британцев — готовы ли они присоединиться (насколько мне известно, они не готовы), а во-вторых, надо понимать, каким образом отреагирует на это Россия, присоединится ли она к такому формату",  — подчеркнул Тука.

"Россия же неоднократно заявляла, что она не видит участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. Что касается переговоров на уровне Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер — Ред.) и Суркова (помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков — Ред.), то это, во-первых, не минский процесс. А, во-вторых, давайте вспомним, что обе стороны примерно год назад заявили, что переговоры между Волкером и Сурковым зашли в тупик", — добавил гость.

Замминистра подчеркнул, что РФ не видит сегодня смысла продолжать эти контакты. "Такие заявления неоднократно звучали, в том числе и от министра иностранных дел России господина Лаврова (Сергей Лавров — Ред.). Это свидетельствует о том, что каких-то точек соприкосновения между США и Россией нет", — сказал замминистра.

В то же время Тука хотел бы, чтобы позиция западных партнеров Украины была более ярко выражена, чтобы санкции были более мощными. "На сегодняшний день, с моей точки зрения, санкционный механизм использован всего на 10-15%, не больше. Есть еще тьма неиспользованных возможностей. Я бы, конечно, хотел, чтобы Запад их использовал как можно быстрее и как можно эффективнее", — заявил чиновник.

"Но надо понимать, что мы имеем дело не с тактикой, а стратегией. США вместе с Британией являются самыми мощными странами западного мира, и они способны (и обычно так и делают) внедрять "политику удава". То есть они никуда не спешат, у них есть возможности играть в длинную. И такие санкции, которые внедряются постепенно, step by step (шаг за шагом — Ред.), направлены хоть и на медленное, но неотвратимое экономическое уничтожение страны-противника", — утверждает собеседник.

Читайте такжеРоссийский писатель-антипутинист рассказал о ноже Запада в спину РФ"Можно со мной спорить, но я убежден, что самый яркий пример в истории человечества, когда фактически была уничтожена самая мощная империя мира без единого выстрела — это уничтожение Советского Союза. И это во многом произошло благодаря санкционным механизмам", — полагает он.

"А хватит ли сил у Украины на эту "игру в длинную"? Это — наш внутренний вопрос, в первую очередь. Нам надо к этому готовиться. Поэтому я крайне негативно отношусь к подавляющему большинству людей, которые себя называют "политиками" в Украине — я их таковыми не считают", — сказал член Кабмина.

"Они — откровенные популисты и просто манипулируют желанием людей как можно быстрее освободить украинскую территорию и начать мирное развитие нашего государства. То один говорит: "Я установлю мир через семь дней", то второй: "А я — через пять", то третий: "А я — уже на следующий день!"... Таких людей я откровенно презираю", — поделился гость.

"Да, и Порошенко (нынешний президент Петр Порошенко — Ред.) обещал закончить войну за две недели. Но надо не забывать, в каких условиях было дано эта обещание. Это было еще до введения регулярных российских войск на территорию Украины, до Иловайской трагедии", — заявил он.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время одних из переговоров в столице Беларуси Минске по ситуации на Донбассе Владимир Путин испытывал терпение участников мероприятия — заставил долго ждать, делая вид, что он якобы не имеет связи с лидерами боевиков.

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Россия санкции Украина США Британия Петр Порошенко Георгий Тука минский процесс
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