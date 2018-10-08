"Чтоб ты сдох!": Тука раскрыл, что сказал бы Путину в глаза

Георгий Тука утверждает, что при встрече сказал бы Владимиру Путину — "Чтоб ты сдох!"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука при встрече пожелал бы президенту России Владимиру Путину смерти.

Сказал бы в глаза российскому лидеру — "Чтоб ты сдох!", заявил чиновник во время чата на "Главреде".

В то же время он выразил мнение, что РФ не хочет решать вопрос по незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодал, из-за позиции главы страны.

"С моей точки зрения, здесь, в первую очередь, играет роль личное эго Владимира Путина", — сказал собеседник

Читайте такжеОмбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки СенцовымПо его словам, человек ощущает полную безнаказанность: "Что хочу, то ворочу — никто мне не указ".

"А тут вдруг откуда-то из непонятного небытия выскакивает букашка, нечто по фамилии Сенцов, которого я никогда не знал, не видел и знать не хотел. И почему-то вокруг этого недоразумения начинает разворачиваться такая кампания. Да кто он такой, по сравнению со мной? Да никто не в состоянии меня заставить или принудить", — объяснил Тука позицию президента.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что во время встречи с Владимиром Путиным спросил бы у президента России, получает ли он наслаждение от кровопролития на Донбассе.