У Порошенко готовят новый закон под выборы

Новый закон значительно ужесточит ответственность за подкуп избирателей

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов внесет в парламент неотложный законопроект об ужесточении наказания за подкуп избирателей.

"Еще одна важная позиция – эффективное противодействие подкупу избирателей... Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность", - заявил Порошенко на встрече с новым составом Центризбиркома в понедельник, 8 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко заявил, что соответствующий проект уже готов к представлению на Национальном совете реформ и пригласил ЦИК к обсуждению. Также президент отметил, что запредельная концентрация админресурса в руках действующей власти якобы осталась в прошлом.

"Львиная доля полномочий передана на места, обеспечена независимость местного самоуправления, разгосударствляют СМИ, создано общественное вещание, сделан ряд других позиций, в том числе и инструменты коалиционности центральной власти, дают твердое убеждение в том, что прививки от применения административного ресурса будут проводиться чрезвычайно эффективно", - сказал Порошенко.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.