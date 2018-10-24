Украинцы пришли на Банковую и потребовали от Порошенко уйти в отставку

24 октября 2018, 10:06

Для выступления была привезена звуковая аппаратура.

Администрация президента
Администрация президента Украины / УНИАН

В Киеве возле здания Администрации президента Украины Петра Порошенко начался митинг против повышения цен на газ для населения.

Как сообщает РИА Новости, акцию организовала партия "Батькивщина".

Протестующие вышли на пересечение улиц Институтская и Банковая. При этом сотрудники полиции перекрыли проход к самой АП.

Для выступления была привезена звуковая аппаратура, митингующие выкрикивают лозунги с призывами к властям подать в отставку.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании, которое прошло 19 октября, принял решение повысить цену на газ для населения, также предприятий-поставщиков коммунальных услуг. Уже с 1 ноября газ подорожает на 23,5 процента.

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