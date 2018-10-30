Эксперт рассказал, как США могут повлиять на президентские выборы в Украине

Белый дом / Reuters

Политолог и известный эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу того, какое влияние оказывают США на политическую жизнь Украины – в свете грядущих президентских выборов 2019-го.

"Украина, безусловно, находится под внешним управлением, является результатом сознательного выбора украинской элиты. НЕ Вашингтон, а украинские политики превратили американское посольство в Киеве на вторую Администрацию президента, где они кулуарно пытаются решать споры, возникающие между ними. В условиях колоссального падения авторитета государственной власти Вашингтон воспринимается как относительно независимый и мощный арбитр. По терминологии, сложившейся в этих кругах, он воспринимается в роли "разводящего", − сказал он.

Однако, по мнению Волошина, вопросы и проблемы Украины в крайне незначительно степени тревожат нынешних чиновников Белого дома.

"Но на самом деле в большинстве случаев американцы не хотят играть такую роль. Администрация Трампа очень мало занимается вопросами Украины. Для нее наше государство - лишь одна из фигур в большой игре с Россией. Те, кто считают, что новый президент Украины назначат в Белом доме, ошибаются. Американцы выходят из простой логики − любой, кто займет кабинет на четвертом этаже на Банковой, первым делом поедет к ним договариваться о поддержке и лояльности. Следовательно, Вашингтон может себе позволить не помогать никому на выборах, зная, что любые украинские политики или олигархи, которые за ними стоят, никуда от них не денутся", − считает эксперт.

Кроме того, Волошин полагает, что Белый дом имеет достаточно небольшое количество рычагов влияния на выборы в Украине.

"Американцы реально могут мало чем помочь любому из кандидатов в президенты. Не в их правилах давать деньги на избирательные кампании, а агитация из Вашингтона может иметь только обратный эффект. Вместо этого они запросто способны навредить кому-либо из украинских олигархов и коррумпированных политиков, заблокировав их счета и создав другие проблемы финансового и уголовного характера", − подытожил политолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США помогут защититься от вмешательства России в украинские выборы.