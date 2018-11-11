"Выборы" в "ЛДНР": Киев потребовал срочно созвать ТКГ

Ирина Геращенко / Facebook Ирины Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам "нормандского формата" с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации в Донбассе", - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что украинская сторона ТКГ считает "выборы" в "ЛДНР" юридически ничтожными. Она подчеркунла, что они не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Ранее в НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе подрывают мирный процесс, и Альянс не признает их результаты.

"НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных Луганской и Донецкой народных "республиках". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории ЛНР организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.