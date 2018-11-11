В США назвали главные нарушения Россией Минских соглашений с 2014 года

Курт Волкер / Reuters

Россия нарушала Минские соглашений, начиная с первых договоренностей, заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия неправильно утверждает, что Украина не выполняет Минские соглашения. В реальности все наоборот", - заявил Волкер.

Он напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске был согласован Минский протокол, 19 сентября 2014 года Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

"Россия не совершила "немедленного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014 г.), или "прекращения использования оружия" (19 сентября 2014 г.), не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.

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"Россия не прекратила "использования всех видов оружия и проведения наступательных операций" (19 сентября 2014 г.) или не осуществила "вывода всех тяжелых вооружений" (12 февраля 2015 г. и 29 сентября 2015 г.) из восточной Украины", - напомнил Волкер.

"Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" из восточной Украины (19 сентября 2014 г.) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года)", - подчеркнул он.

"Россия не смогла "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014 г.) и "освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул Волкер в микроблоге Twitter.

"Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах (19 сентября 2014 г.)", - отметил дипломат.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 11, 2018

"Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе" (5 сентября 2014 г.), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, ранее Курт Волкер жестко высказался о "выборах" в ОРДЛО.