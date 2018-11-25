Экс-вице-премьер Крыма объяснил, как Путин сделал себе "иглу Кащея"

Захватив Крым, Владимир Путин сделал себе иглу Кащея Бессмертного, полагает экс-вице-премьер полуострова / Reuters

Бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что президент России Владимир Путин, захватив полуостров, сам себе сделал иглу Кащея Бессмертного.

Крымский вопрос держит в руках непосредственно глава РФ, рассказал экс-чиновник Обозревателю.

"Другие могут приходить с какими-то идеями, как тот же Сурков (помощник российского лидера Владислав Сурков — Ред.). А другие являются исполнителями. Но всех их держит Путин. Потому что он понимает, что он заложник этого вопроса. То есть Крым — это для него как игла Кащея, и он сам ее себе сделал", — сказал собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Справка. Кащей Бессмертный — персонаж восточнославянской мифологии и фольклора, злой чародей. Смерть Кащея находится в игле, которая спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных предметах и животных.