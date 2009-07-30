Перспективы расследования дела Гонгадзе

31 июля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Перспективы расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе».



В пресс-конференции приняла участие представитель потерпевшей Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.



Валентина Теличенко: Вступ мій буде дуже короткий. Я лише хотіла розставити акценти, що стосується того, що сьогоднішній день – це критичний день. Або сьогодні слідство візьме напрямок на викриття замовників і зробить все можливе для цього, або слідство швиденько виділить окреме провадження справи щодо Пукача, передасть її в суд, і на цьому наступного шансу ми позбавимося. Всі замовники залишаться невиявленими, через певний час збіжить термін давності і перспектива подальшого розслідування фактично втратить будь-який сенс.

Я не знаю, чи треба пояснювати ще раз причину нашого звернення до Генеральної прокуратури із заявою про відвід керівникові слідчої групи і заступнику Генерального прокурора, але скажу, що відповіді на цю заяву я так і не одержала. Вчора я була у Головному слідчому управлінні і одержала відповідь на своє клопотання. Разом із заявою про відвід ми подавали також клопотання з проханням ознайомитися із процесуальними документами.

Негативну відповідь на своє клопотання я одержала, відповіді на заяву про відвід ще не одержала. Тобто заяви прес-центру, я думаю, були дещо поспішні. Але сподіваюся побачити відповідь найближчим часом.

Про клопотання скажу таке. Зараз є багато розмов про рівень прозорості у слідстві, у сенсі того, яким чином громадськість може контролювати ефективність розслідування. Хтось вимагає слідчих називати ті імена, які називає Пукач, хтось вимагає іншої інформації.

Я переконана, що контролювати законність слідства можна, насамперед, через ознайомлення з процесуальними документами. Якщо ми на цьому етапі не будемо бачити процесуальних порушень, то є підстави сподіватися, що слідство, принаймні, не порушує закон. Натомість ми зіткнулися з іншою картиною. 22 липня після затримання Олексія Пукача ми довідалися з офіційних повідомлень про те, що вночі було проведено допит без участі захисника. Мовляв, Пукач погодився давати свідчення без участі захисника. Я не бачу найменшої перспективи Генеральному прокурору стверджувати, що цього порушення не було через те, що дві офіційні особи помилитися не могли. Вони говорили не про постанову про пред’явлення обвинувачення, а вони говорили про слідчу дію – допит. Це дуже-дуже показово.

Думаю, що цей факт є достатньою підставою для того, щоби заявляти відвід керівникові слідчої групи, який допустив це.



Запитання із залу: Після того, як Мирослава дала відвід слідству, Мельниченко зробив зворотню заяву і Олексій Подольський також сказав, що відводу слідства не буде. Прокоментуйте ці заяви.



Валентина Теличенко: Почнемо з того, що сказав Олексій Подольський. Він зараз не працює із слідством так близько, як ми з Мирославою працюємо. Напевно, він, на відміну від нас, не вбачає тих порушень. Я не обговорювала з ним той факт, що допитано Пукача було вночі без захисника одразу після затримання, тому припускаю, що Олексій Пукач просто не замислювався над цим.

Що стосується Миколи Мельниченка, я це інакше, як спекуляціями, назвати не можу. Хто сьогодні Микола Мельниченко? Якщо він свідок у справі, то свідок у справі просто не має повноважень заявляти про відвід. Він довіряє слідчому Харченко? Добре, це його позиція. Він зобов’язаний давати свідчення. КПК не передбачає для нього права вибирати слідчого. А спекуляції на кшталт: «цьому слідчому буду відповідати, а цьому слідчому не буду» - може дозволити собі лише обвинувачуваний.



Запитання із залу: Після затримки Пукача як ви розцінюєте перспективи розкриття імен замовників?



Валентина Теличенко: Впродовж дуже тривалого часу, фактично трьох останніх років, Генеральна прокуратура весь час нарікала, що відсутність Пукача є серйозною перешкодою. В той же самий час, я не бачила, щоби слідство розробляло інші напрямки, яким допомагають допити Пукача, його присутності і т.ін. Відповідно, треба робити висновки з попередньої поведінки ГПУ, що арешт Пукача буде істотним поштовхом, і, як вони сподіваються, навіть допоможе виявити замовників. В мене такого оптимізму немає. В житті все відбувається відповідно до законів природи. Пукача затримали – це дуже важливо. А далі він поводиться відповідно до того, як повинна поводитися здравомисляча людина, будучи в його ситуації. В інтересах Пукача максимально співпрацювати зі слідством, адже навіть тих двох вироків по справі Гонгадзе і по справі Подольського, які вже набрали законної сили, достатньо для того, щоби Пукача відправити за грати, принаймні, на 13-15 років.

Отже, за таких умов в інтересах Пукача демонструвати максимальну співпрацю зі слідством. Одна справа – сказати, де лежить череп. Це дуже важливо для потерпілих. Зовсім інша справа – розповісти чесно, що тоді відбулося. Я завжди підкреслюю, що потерпіла готова оцінити правдиві свідчення генерала Пукача, адже ми усвідомлюємо: «личной неприязни», як казав один кіногерой, у Пукача до Георгія Гонгадзе не було і не могло бути. Зрозуміло, що Пукач виконував чийсь наказ. Якщо він буде розказувати чесно, і це буде правдоподібно, тоді він повинен сподіватися на те, що суд це врахує. Якщо ж він придумуватиме версії, які базовані на словах небіжчиків, і ці версії не можна буде ані підтвердити, ані спростувати, які ці версії викликатимуть купу запитань, на які ні слідство, ні Пукач дати не зможуть, тоді, звичайно, ми не вийдемо ні на замовників, ні на кого.

Висновок такий: затримання Пукача є надзвичайно важливим, але це зовсім не гарантія викриття замовників. Більше того – у нашій політичній ситуації для мене є сумнівним, що є загальна політична воля на викриття замовників.

Копія заяви про відвід та недовіру заступнику Генерального прокурора Голомші була також надіслана Президентові України. Я ще не дістала відповідь від секретаря Президента України. Я ще не дістала відповідь від Генеральної прокуратури. Я ще не готова сказати, що вже остаточно взято курс на прикривання замовників. Але сьогодні мій посил і є до верхівки влади. Він стосується того, що сьогодні рубікон: або влада бере курс на те, що ми максимально чітко, відповідно до КПК, проводимо слідство і прямуємо до викриття замовників. Генеральна прокуратура має на це 18 місяців. Я не бачу ніякої потреби в цьому випадку поспішати з передачею справи Пукача в суд.

Коли передавали справу міліціонерів раніше, неодноразово питали, чи є виправданим виділення кримінальної справи щодо тих трьох осіб. Я відповідала: так, виправдано. Тоді збігав дев’ятимісячний термін, не було жодної підстави сподіватись, що Верховний Суд вбачатиме необхідність продовження до 18 місяців, і я розуміла, що ті фактичні обставини, які стосуються тих трьох правоохоронців, встановлено. Нічого більше, ніж вони сказали, вони сказати не можуть.

Що ми маємо сьогодні? Ми маємо Пукача, поки що невстановлених замовників, організаторів, пособників злочину. Без встановлення цих осіб, не вичерпавши всі можливості аж до 18-місячного терміну затримання Пукача під вартою, відправляти цю справу до суду я не бачу жодного сенсу, крім бажання убезпечити замовників від викриття.

Якщо раніше було перешкодою те, що Пукач їх не називав, то сьогодні Пукач є – або він їх називає, або не називає. Або прокуратура далі працює, або відправляє Пукача до суду, а потім в Макошино, і подальше слідство втратить будь-який сенс.



Запитання із залу: Чи є у вас версії щодо того, хто замовник вбивстав Гонгдзе?



Валентина Теличенко: На це запитання має відповісти слідство. Я маю свої версії. Я маю свої критичні думки з приводу окремих версій, які звучали і в середовищі слідчих, і в середовищі медіа. Ці версії коментувати зараз я не буду – тільки для того, щоб не зашкодити слідству.

Своїми версіями я ділюсь переважно із слідством, а не з журналістами.



Запитання із залу: Кажуть, що певні політичні сили затягують розслідування. Яка ваша думка з цього приводу?



Валентина Теличенко: Сьогодні слідством керує заступник Генерального прокурора, який не спроможний протистояти політичному тиску. Слідчою групою керує слідчий, який так само не спроможний протистояти політичному тиску. Відтак, в нас є недовіра. Недовіра також обумовлена професійними спроможностями слідства. Через те, що було допущено допит в порушення Кримінально-процесуального кодексу.

Вчора в розмові із слідчим Олександром Харченком я довідалася, що він на той час був у відпустці, що тільки 27 липня він провів першу слідчу дію. Що це означає? Це означає, що заступник Генерального прокурора Голомша через голову керівника слідчої групи керував слідством?

Мені це нагадує ситуацію, яка сталася в Таращанському районі Київської області в 2000 році, коли матеріали справи, безконтрольно, без реєстрації возили із Таращі до Києва по кабінетах, на Банкову, ще кудись, коли писали протоколи огляду місця події, перебуваючи в Києві. Все це ми встановлювали у відкритих засіданнях під час судового слідства по справі, в якій вже винесено вирок. І мені було соромно за відповіді працівників прокуратури, котрі змушені були пояснювати такі дії в залі суду. Мені було соромно, коли вони були змушені пояснювати, яким чином вкрадене в моргу тіло було перевезене із Таращі до Києва. Чому не документувалось все це, чому це не робилося відповідно до КПК?

На тому етапі можна було встановити фактичні обставини, окремі процесуальні документи не були визнані чинними, але фактичні обставини були судом перевірені. Все залежить від критичної маси. Якщо ми починаємо з порушення Кримінально-процесуального кодексу, то чому я повинна сподіватись, що це перше і останнє порушення КПК? Зокрема, з огляду на те, що слідча група мусить щодня звітувати, що вони зробили сьогодні.

Це є тиск, це є робота під тиском. Замість того, щоб слідчий думав: «куди ще мені піти, як мені будувати допит і т.д.» - він повинен ще й думати: «як же мені викласти свій звіт для керівництва?» Це надзвичайно важка робота.

Я маю величезне співчуття до будь-кого, хто працює або працюватиме в слідчій групі, але при наявності відповідного професійного рівня сьогодні ще можна і замовників знайти, і, попри політичний тиск, не порушуючи КПК, довести справу, виключно з обвинуваченням замовників, до суду. При відсутності необхідного професійного рівня це буде, звичайно, неможливо.

Політичний тиск при розслідуванні справи Гонгадзе був завжди. Він був, коли в 2000 році намагалися приховати сліди злочину, він був весь наступний період, він мав місце, коли ми слухали справу у суді. ми нікуди не дінемось від політичного тиску, але працювати за таких умов можуть тільки сильні і високопрофесійні слідчі.



Запитання із залу: Які ваші подальші дії?



Валентина Теличенко: Я отримала формальну відмову на клопотання про ознайомлення із процесуальними документами. Цю відмову я оскаржу у суді.

Щодо заяви про відвід і недовіру заступнику Генерального прокурора я відповіді ще не одержала, я тексту ще не бачила.

