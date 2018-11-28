Журналист раскрыл, когда ЕС примет декларацию по Азову и Керченскому проливу

ЕС в среду примет декларацию по Азову и Керченскому проливу, сообщил журналист / zn.ua

В среду, 28 ноября, страны-члены Европейского союза примут декларацию по Азовскому мору и Керченскому проливу.

В документе нет конкретных призывов к санкция против Российской Федерации, написал журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twiiter.

"Декларация ЕС28 по Азову и Керченскому проливу должна появиться сегодня. Конкретных призывов к санкциям нет, и вероятно, ни слова об осуждении", — отметил автор.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.

До атаки Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиарда гривен убытков.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией на Азове. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.