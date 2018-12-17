Порошенко признался, за что ему стыдно

17 декабря 2018, 07:53

По словам президента Порошенко, данное им обещание по Донбассу в 2014 году было "оштбкой".

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко заявил, что ему стыдно перед украинцами за невыполненное обещание закончить войну на Донбассе за "считанные часы".

"Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны", - сказал Порошенко в эфире телеканала 112 Украина.

Глава государства подчеркнул, что можно "найти тысячи объяснений и сотни оправданий", но данное им обещание является "ошибкой".

"И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды", - заключил Порошенко.

В августе 2018 года Порошенко впервые извинился перед украинцами за обещание закончить войну на Донбассе за считанные часы. В мае 2014 года Порошенко обещал, что тогда еще АТО будет длиться "часы". "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы... Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции", - заявлял тогда Порошенко.

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АТО Донбасс Украина украинцы Петр Порошенко
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