Порошенко признался, за что ему стыдно

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко заявил, что ему стыдно перед украинцами за невыполненное обещание закончить войну на Донбассе за "считанные часы".

"Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны", - сказал Порошенко в эфире телеканала 112 Украина.

Глава государства подчеркнул, что можно "найти тысячи объяснений и сотни оправданий", но данное им обещание является "ошибкой".

"И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды", - заключил Порошенко.

В августе 2018 года Порошенко впервые извинился перед украинцами за обещание закончить войну на Донбассе за считанные часы. В мае 2014 года Порошенко обещал, что тогда еще АТО будет длиться "часы". "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы... Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции", - заявлял тогда Порошенко.