Волкер анонсировал новые поставки США вооружения Украине

США могут продать Украине дополнительное военное оборудование, сообщил Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Штаты могут продать нашей стране дополнительное военное оборудование.

Власти США могут в ближайшие пару месяцев объявить о новых поставках вооружения украинскому государству, рассказал дипломат на брифинге.

По словам спецпредставителя Госдепа, Штаты будут обсуждать поставки вооружения Украине, пока наша страна в нем нуждается.

"У нас есть возможность продать дополнительное (военное — Ред.) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", — отметил Волкер.

По словам дипломата, союзники рассматривают возможность прибытия флота в Украину для того, чтобы предотвратить возможную российскую агрессию в Азовском море. Агрессию РФ он назвал "инцидентом, который ясно поднимает беспокойство всей Европы".

Читайте такжеВоенная помощь Украине: Порошенко раскрыл подробности разговора с Помпео о конфликте на АзовеТакже представитель Госдепа подтвердил, что информация украинской стороны о наращивании войск РФ на границе с Украиной — правдивая.

Кроме того, спецпредставитель назвал "неприемлемой" практику Венгрии по блокированию переговоров между НАТО и Украиной на министерском уровне из-за недовольства украинским языковым законом.

Сегодня в 17:00 МСК смотрите брифинг для представителей СМИ Спецпредставителя США на переговорах по Украине Курта Волкера. Прямая трансляция из Брюсселя. Обращаем ваше внимание, что Курт Волкер отвечает на вопросы только заранее зарегистрированных представителей СМИ. Опубликовано США по-pусски - U.S. Department of State Понедельник, 17 декабря 2018 г.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от американского государства получит Javelin абсолютно бесплатно. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила Javelin.