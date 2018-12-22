НАБУ завела дело против Гройсмана – СМИ

Владимир Гройсман / РБК-Украина

По факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана открыто производство.

Расследование ведется Национальным антикоррупционным бюро Украины, сообщают Українські Новини со ссылкой на сообщение НАБУ.

Дело открыто по статьям 364 и 367 Уголовного кодекса, заявителем по делу является депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

"Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Гройсман, старшая дочь премьера, получила вид на жительство в Англии.

Напомним, СБУ открыла уголовное дело на президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.