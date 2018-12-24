Маломуж: Киев подарил Москве повод утверждать, что Крым – российский

24 декабря 2018, 13:13

Экс-глава разведки считает, что отменять надо было лишь те позиции договора о "дружбе", которые невыгодны Украине.

Крым Севастополь флаг
У РФ появилась лазейка, чтобы утверждать, что Крым – российский – эксперт / GettyImages

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией играет на руку России.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и военный эксперт Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Пока мы просто политически прекращаем действие этого договора. А хотелось бы понимать и перспективы", – отметил он.

Маломуж заявил, что пошел другим путем: отменил бы только те позиции данного договора, которые невыгодны Украине. В первую очередь, это бы касалось самого названия договора: там нецелесообразно слово "дружба".

"Те положения, которые являются выгодными Украине, не стоило отменять. То есть я говорю о частичной денонсации. В свое время мы готовили это соглашение (президент Украины, наш МИД и т.д.), и тогда ставился вопрос о четком определении границ нашего государства, включая Крым. Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, РФ очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса. Это позволит России утверждать, что Крым принадлежит ей, что нет четко определенных границ, нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым – украинский", – пояснил экс-глава разведки.

Кроме того, можно ожидать, что Россия будет манипулировать не только в вопросах Крыма, но и в вопросах Донецка, Луганска и других регионов, добавил он.

"Считаю, что такого нельзя допускать. Понятно, что Украина этого и не допустит, но основания для юридических манипуляций, в том числе на международном уровне, у России теперь будут, и это точно случится", – уверен эксперт.

Поэтому, исходя из политической конъюнктуры, этот договор нельзя было отменять полностью, заявил Маломуж: "Надо было отменить невыгодные для Украины положения. И, наверное, те положения, которые закрепляли границы, статус, украинские территории, должны были остаться, пока не появился новый соответствующий договор. А так, это в определенной степени подрывает юридические позиции Украины".

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что РФ попытается использовать факт прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве для оправдания своих действий в отношении украинского государства.

По ее словам, теперь придется смотреть, как отказ от этого договора повлияет на экономические отношения между двумя странами, на права украинских граждан в России. "Даже на такие вопросы, как обоюдное признание дипломов в обеих странах", — заявила Шевцова.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и РФ.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.

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