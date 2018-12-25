"Хочу выйти из ситуации, как вошел": Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Владимир Зеленский / УНИАН

Известный украинский актер-комик, продюсер и телеведущий Владимир Зеленский дал ответ на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в 2019-м году на пост президента Украины.

"Я об этом думаю, очень думаю.Склоняюсь. Рано об этом говорить. Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", – заявил он в интервью, взятом журналистом Дмитрием Гордоном.

По словам Зеленского, окончательное решение по поводу того, идти ли на выборы президента Украины в будущем году, он примет только после многочисленных консультаций с членами своей семьи."И я такой человек, что буду до конца стоять. Они (члены семьи - "Главред") очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню - в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети бурно отреагировали на ролик Зеленского о грядущих выборах.