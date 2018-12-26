"Крепко выпили": Зеленский рассказал, как Янукович пытался с ним договориться

Владимир Зеленский сообщил, что Виктор Янукович пытался с ним договориться / Скриншот видео с youtube.com

Украинский юморист, продюсер, телеведущий Владимир Зеленский сообщил, что Виктор Янукович во время своего президентства в резиденции Межигорье пытался договориться с ним (комик в те времена был топ-менеджером шести каналов во главе с "Интером").

У юмориста было несколько раундов разговора с уже беглым экс-президентом, рассказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам продюсера, один раз он и бывший глава государства "крепко выпили". "Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Я редко пью, но… я своими ногами ушел, в отличие от Виктора Федоровича", — поделился Зеленский.

"…Я, наверное, его знал больше, чем других президентов. Виктор Федорович пытался договориться со мной… со многими журналистами и телеканалами он, скажем так, договаривался, чтобы мы все были очень лояльны. Так я познакомился с Межигорьем…", — отметил собеседник.

Читайте такжеЗеленский сделал важное заявление о походе в политику"...Я тогда "Интером" руководил — этим, собственно, была вызвана вся история. Я был топ-менеджером шести каналов во главе с телеканалом "Интер", генпродюсером. А я разделил информполитику и все остальное. У меня постоянно были конфликты с новостями…", — добавил юморист.

Зеленский сообщил, что ему предлагали финансовые условия, переход на другие каналы. "...Очень большие... 100 миллионов (долларов — Ред.)… Нет, конечно (не согласился — Ред.). Я же не больной на голову. И мы же о родителях разговор начинали", — заявил комик. Ранее Владимир Зеленский говорил, что очень серьезно думает и много говорит с семьей на тему, баллотироваться ли ему в 2019-м году на пост президента Украины (президентские выборы запланированы 31 марта).