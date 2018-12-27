ЦИК объявила дату старта президентской кампании в Украине

ЦИК / "Хвиля"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила 31 декабря датой начала президентской кампании в Украине.

Такое постановление было принято на заседании Комиссии, передает 112 Украина.

Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Напомним, в ноябре обновленный состав ЦИК принял постановление по подготовке выборов президента Украины в 2019 году. Предыдущий состав ЦИК принял "техническое" постановление по предстоящим президентским выборам - попросил Минфин выделить 2,4 млрд грн на их проведение.

Напомним, 20 сентября, Верховная Рада приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии. До этого парламент увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.