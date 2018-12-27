ЦИК объявила дату старта президентской кампании в Украине

27 декабря 2018, 18:31

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Вывеска на здании ЦИК
ЦИК / "Хвиля"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила 31 декабря датой начала президентской кампании в Украине. 

Такое постановление было принято на заседании Комиссии, передает 112 Украина.

Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Напомним, в ноябре обновленный состав ЦИК принял постановление по подготовке выборов президента Украины в 2019 году. Предыдущий состав ЦИК принял "техническое" постановление по предстоящим президентским выборам - попросил Минфин выделить 2,4 млрд грн на их проведение.

Напомним, 20 сентября, Верховная Рада приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии. До этого парламент увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина ЦИК политика президентские выборы в Украине
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:40
"Оторваны пальцы": на Киевщине на АЗС прогремел взрыв
18:31
ЦИК объявила дату старта президентской кампании в Украине
18:10
"Захватил здание": СМИ узнали интересный факт о Насирове Видео
18:08
СМИ опубликовали видео с отдыха дочери Порошенко в Австрии Видео
17:35
Курс доллара подскочил: назван курс валют в Украине на пятницу Видео
17:23
"Ангел" Victoria's Secret бесстыдно "засветила" ухоженные прелести на пляже: опубликованы фото Фото
17:05
"Серьезно заболел": Григорий Лепс рассказал, что изменило его жизнь Видео
17:00
Украинцы отчитали Маска за неправильно написанное слово "Киев"
16:38
В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на 1 января Видео
16:33
Лобода, Повалий, Лорак: астролог спрогнозировал, вернутся ли в Украину певицы, гастролирующие в РФ
16:14
Будущее уже сегодня: В Швеции люди толпами вживляют под кожу заменяющие пластиковые карты чипы
16:03
"Вылитая Джессика Рэббит": Ани Лорак покрасовалась фигурой в блестящем платье
15:59
США оказали всестороннюю поддержку в создании Православной Церкви Украины актуально
15:45
В ООС заявили о создании противодиверсионной группировки на Азовском направлении Видео
15:38
Джамала умилила сеть нежным фото с сыном
15:23
Крымский мост удушает экономику России — экс-советник Путина Фото Видео
15:21
Путин агрессивно поглощает Беларусь мнение
15:14
"Получила в голову": Лолита впервые рассказала о жестоком избиении ее матери за русский язык
15:07
Новый режим тишины: Марчук рассказал об очередном перемирии на Донбассе
14:55
"Циклон Tete отцепится": Украину накроет новый циклон — синоптик Видео
14:54
"Такая красотка!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
14:52
Новое повышение тарифов: у Кличко рассказали о росте цен на квартплату Видео
14:25
"Чтобы мать твоя сдохла, как тварь последняя": В Харькове женщины устроили потасовку в супермаркете: опубликовано видео
14:23
СБУ засекретила информацию о родственниках украинских чиновников в РФ
14:21
"Сотни — уничтожены и ранены": генерал назвал потери боевиков с начала ООС Видео
14:17
В Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналки Видео
14:15
Кличко: Мы подписали с международными партнерами Меморандум по развитию теплоэнергетического комплекса
14:11
Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма
14:07
"Кличка у него Антонина": Лолита высказалась о нетрадиционной ориентации Геращенко Видео
13:57
Друг Путина сказал, когда по Крымскому мосту начнут ходить поезда Фото Видео
13:29
"Это - экстремизм": россияне в ярости от заявления Лолиты про Крым
13:26
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
13:23
Чудо-женщина: Жительница Ровенщины родила восемнадцатого ребенка
13:19
"Мой горшок с детства в Ялте": Лолита объяснила свои слова об украинском Крыме
12:57
Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
12:55
Чиновник объяснил, чего удалось добиться военным положением властям Украины Видео
12:51
"Так намного лучше": Ксения Собчак сменила имидж
12:47
Каким было главное событие в мире в 2018 году? Голосование читателей Главреда
12:26
Кабмин расширил список запрещенных для импорта товаров РФ
12:09
Каким было главное событие Украины в 2018 году? Голосование читателей Главреда
12:01
"Взрывать здесь": главарь "ДНР" Пушилин переехал поближе к месту убийства Захарченко - опубликовано фото
11:58
Большие деньги для Динамо: агент рассказал, за сколько киевляне отпустят Цыганкова
11:52
Майли Сайрус тайно вышла замуж: фото с торжества Фото
11:39
Порошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от Roshen
11:35
"Срочно к психиатру": Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым
11:18
"Какие сиси!": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте
11:06
Снег, ветер и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды Видео
11:06
Не "Гиперлупом" единым: Маск выдал анонс о появлении заправок для электрокаров Tesla в Украине
10:44
Девушка дня Instagram: сексуальная художница София Фото
10:33
Кирилл пугает "репрессиями" и "кровавыми конфликтами" из-за переименования УПЦ МП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять