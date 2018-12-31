Старт в Украине президентской гонки: зарегистрирован первый кандидат

Первый кандидат готов к борьбе за президентское кресло / Фото: Facebook/Игорь Шевченко

В Украине 31 декабря официально стартовала избирательная кампания накануне выборов президента, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

Первым в ЦИК подал документы для регистрации кандидата на выборы президента Украины самовыдвиженец Игорь Шевченко.

"Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку и команде за качественно подготовленные документы", - написал Шевченко в Facebook.

Новоиспеченный кандидат отметил, что в предпраздничный день сотрудники ЦВК профессионально выполнили свои обязанности. Он отметил, что "все прошло, как по маслу".

Шевченко также предложил ознакомиться с его предвыборной программой, а также желающим записаться волонтером в избирательный штаб. Свою подпись он снабдил хештегом "ИгорьнеАлександр", очевидно, по той причине, что в избирательном бюллетене намечается еще один кандидат с такой же фамилией.

/ Фото: Facebook/Игорь Шевченко

/ Фото: Facebook/Игорь Шевченко

Как ранее сообщалось, президентская избирательная кампания продлится 90 дней. Подавать документы в Центризбирком можно до 3 февраля включительно, а регистрировать кандидатов в президенты будут до 8 февраля включительно.