"Помню этот секс": Ляшко разоткровенничался о том, как баловался в юные годы

Олег Ляшко / УНИАН

Глава "Радикальной партии" и лидер одноименной фракции в Раде VIII созыва Олег Ляшко рассказал о своих сексуальных приключениях в подростковом возрасте.

По словам политика, в 14 лет он занимался сексом со своей первой любовью по имени Алла. "Не буду называть фамилию, потому что у нее уже трое детей. Мы учились в интернате. Я даже этот секс помню. Cняли номер в гостинице специально. Мне было лет 14 тогда", — рассказал Ляшко в эфире шоу "Без грима".

По словам политика, истори имела продолжение. Через полгода он уехал на каникулы домой. Как вдруг внезапно прибыли родители его юной возлюбленной. "Стук в дверь, мама открывает, а там родители Аллы, говорят: "Она беременна. Давайте что-то делать". Мама рассказала. Я говорю: "Что делать? Буду жениться". Она мне: "Ты сдурел?! Жениться в таком возрасте". А потом оказалось, что все было не совсем так, как родители рассказывали. Мы потом еще встречались, было много всего", — пустился в воспоминания Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко обнародовал видео, на котором он поет песню под караоке-аккомпанемент и танцует с супругой.