Кравчук объяснил, почему власти Украины не хотят проводить честные выборы

Власти Украины не хотят проводить честные выборы, полагает Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что власти нашей страны готовятся не к честным и порядочным выборам, а к тому, как обмануть народ.

Власть не хочет проводить честные выборы, поскольку "видит себя в нарушении всех основополагающих основ, основных решений, документов, событий", рассказал экс-глава государства после презентации своей новой книги "Первый о власти", пишет УНИАН.

"…власть готовится не к честным и порядочным выборам, а готовится, как обмануть (народ — Ред.) и обойти. К сожалению, это система избирательного процесса", — полагает бывший украинский лидер.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.

Шоумен Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в будущих президентских выборах. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.