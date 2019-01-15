Тарифы, развитие Украины, переговоры по Донбассу: главные заявления Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко высказалась, в частности, о тарифах, развитии Украины и переговорах по Донбассу / УНИАН

Народный депутат, лидер Батькивщины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко выступила в эфире ток-шоу на одном из телеканалов и рассказала о своей стратегической программе "Новый курс".

Нардеп, в частности, высказалась о развитии Украины, тарифах, будущих президентских выборах и о переговорах по Донбассу.

Приводим Вашему внимаю главные тезисы Тимошенко:

О развитии Украины

За ближайшие пять лет Украина должна достичь уровня Польши — хотя бы Польши. Если этого не произойдет, у нас просто народа не будет. Меня поразил молодежный форум, когда сидела тысяча молодых людей, образованных. Я попросила поднять руку кто хочет сам выехать за границу или у кого друзья уезжают. Я не хочу, чтобы Украина увидела этот зал — там почти все подняли руки. У нас нет времени на эксперименты.

Мы обязаны поднять и возродить страну. У нас есть ресурсы и люди, которые преданы Украине, а не своим доходам, своим интересам и своим офшорам. Людям, для которых Украина — личный бизнес и нажива. Делят в кабинете финансовые потоки, государственные места, госкорпорации — а после дележки выходят и объявляют о коалиции.

Президент не только отвечает за безопасность, оборону и международные отношения. Президент еще и гарант Конституции. А это означает, что он гарант прав и свобод людей, гарант того, что будут работать законы. А самое главное — еще у президента есть право вето. Потому что когда принимаются откровенно лоббистские законы и по ним разбираются остатки наших предприятий, земли между все теми же лицами и кланами, то президент может наложить вето, как и на решение правительства.

О тарифах

Тарифы — наибольший коррупционный насос, который сегодня существует. Это монополия, которая выписывает только премий себе на миллионы, а сколько еще выводится в офшоры? Украина до 2014 года отдавала свой собственный газ украинцам по украинским ценам — на тепло, на конфорки, на горячую воду, предприятиям.

Сегодня мы добываем в Украине 16,4 млрд кубических, а потребление составляет 15,8 млрд кубических. В Казахстане свой газ продают по 80 долларов, Украина украинцам — более 305 долларов.

Кто это придумал и посчитал эти 300% рентабельности в год? Президент по Конституции имеет право неотложной законодательной инициативы — один из первых законопроектов нового президента будет возвращение порядка возвращения украинского газа украинскому населению до 2014 года. И все депутаты за него проголосуют, потому что через полгода им придется идти на выборы.

Цена на газ будет снижена вдвое.

О будущих президентских выборах

Реальный выбор людей показывает, что голоса за меня и в пользу моего оппонента разделились как 34 на 23. Социологи говорят, что во втором туре будет наша политическая сила и Порошенко (действующий президент Петр Порошенко — Ред.). Во втором туре у моего конкурента нет ни одного шанса.

И об этом знают все социологи и аналитики. Мне не нужно договариваться с порошенками и этой мафией в парламенте — с ними можно договариваться только в обмен на их неприкосновенность, на неприкосновенность их финансовых потоков, о сохранении должностей, о сохранении политики Нацбанка и т.д.

О переписи населения

Первым указом должна быть перепись населения. Мы не знаем сколько нас сейчас. С 2000 года не проводилась перепись — они боятся показать масштаб проблемы. Перепись не проводит Порошенко, потому что есть минимум 5 млн мертвых душ. И необходима полная инвентаризация наших ресурсов.

Мы не знаем, кому отдали земли, кто сегодня рубит наши леса, кому отдали месторождения. Страна не ставит свои ресурсы себе на службу. Мы должны достигнуть за пять лет уровня Польши, чтобы повернуть отток населения вспять.

О коррупции

Нас вносят на первое место в мире по уроню коррупции, мы перегнали уже Африку. У нас коррупция такая, что с завода президента втридорога поставляют в армию нерабочую технику.

О переговорах по Донбассу

Украина, добровольно отказавшись от ядерного оружия, получила гарантии Будапештского меморандума, который предусматривает, что в случае агрессии Украина, США, Великобритания и США немедленно начинают дипломатические консультации — работают в Будапештском формате.

За 4,5 года войны Украина не поставила на повестку этот вопрос, не подняла этот вопрос на самом высоком уровне и занимается непрофессиональной кулуарщиной.

Вместо того, чтобы посадить за переговоры президентов США, России, премьера Великобритании, а также глав Китая и Франции, пригласили за стол переговоров в Минске двух руководителей террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а от президента Украины делегировали абсолютных друзей Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.). Какая бы страна допустила такое унижение, вести переговоры с террористами, а не по гарантиям, который нам дали?

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.