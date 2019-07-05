Сорваные шапки, носохват и матерщина: главные "зашквары" Петра Порошенко с начала года

5 июля 2019, 16:30

Главред вспоминает эпизоды с участием бывшего президента, которые с трудом поддаются объяснению, или не поддаются вовсе.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Экс-президент Украины Петр Порошенко влип в очередной скандал. 

Во время встречи со своими сторонниками в Каменец-Подольске бывший глава государства вызверился на сторонников видео-блогера Анатолия Шария и опустился до площадной ругани.

Главред вспомнил несколько эпизодов с участием Порошенко, начиная с 31 декабря, - официальной даты начала президентской кампании, в ходе которой поведение главы государства часто с трудом поддавалось объяснению, или не поддавалось вовсе.

"Я не пью и вам не советую"

Выступая накануне в Киевской области, Порошенко в ответ на вопрос о видеоблогере Анатолии Шарие назвал его "негодяем и паскудником".

В ходе выступления украинского лидера девушка задала ему вопрос: "Когда Вы перестанете преследовать Анатолия Шария?"

"Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? (...) Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки, - ответил Порошенко. - Я не пью и вам не советую".

"И этот на шапке спалился"

27 февраля Порошенко в ходе визита в Запорожскую область сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе пришедших на встречу с ним людей. Видео инцидента выложила на YouTube журналистка Татьяна Высоцкая.

"Что кричала президенту девушка, на которую он так разозлился, что даже сорвал у нее с головы шапку? У кого есть техническая возможность, можете это выяснить? Мне показалось, что что-то об (Анатолии) Гриценко. Или нет?" - написала Высоцкая.

В комментариях к видео пользователи предположили, что вопрос, опять-таки, был о Шарие.

Позже в администрации президента Украины заявили, что глава государства "сделал это случайно".

"Ты такой шахтер, как я балерина"

В ходе визита в город Червоноград (Львовская область) Порошенко грубо отреагировал на реплику местного жителя.

Во время выступления президента на сцене на Вечевой площади города речь зашла о задолженностях по зарплатам шахтерам на предприятии Львовуголь. Порошенко попросил прокомментировать эту проблему первого вице-премьера Украины Степана Кубива, в ответ на что из толпы послышался недовольный выкрик.

После этого Порошенко сказал: "Приведите его сюда" и добавил: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".

"Где тебе еще, бл*дь, реформ не хватает?"

В конце февраля журналист Александр Дубинский выложил в Сеть аудио, на котором человек с голосом президента Петра Порошенко отчитывает человека с голосом главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева за пост в Facebook, в котором Хромаев критиковал реформы.

"Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат", - прокомментировал запись Дубинский.

"Да пошел ты!"

В ходе визита Петра Порошенко в Харьков на День влюбленных 14 февраля с ним произошел очередной конфуз. В ответ на прощальные слова Порошенко харьковчанам, собравшимся у городской филармонии: "Я вас вcех люблю" - один из присутствующих выкрикнул: "Да пошел ты!"

Правоохранители быстро отвели мужчину в сторону, в арку одного из домов. Мужчина в это время продолжал выкрикивать: "Верните пенсионерам их пенсии! Отдай пенсию, ты, жлобяря! Сорок миллиардов набил себе" и другие призывы и ругательства, адресованные президенту.

Люди начали снимать происходящее на камеры, что помешало полицейским задержать недовольного.

Инцидент в Черкассах

18 января в ходе визита в Черкассы в рамках своего "томос-тура" президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором".

На записи мужчина из числа собравшихся на встрече с главой государства спрашивает у Порошенко, когда тот начнет бороться с коррупцией в стране: "Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?"

Президент выдержал паузу, во время которой присутствующие попытались одернуть мужчину, после чего посоветовал ему "сходить в церковь".

"У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит", - сказал Порошенко.

"Гражданских - отсечь"

Порошенко во время визита в Белую Церковь оскандалился, отдавая приказы на русском языке. В частности, глава страны потребовал огородить его от жителей города с помощью военных.

В Сети появилось видео, на котором глава страны в грубой форме на русском языке отдает распоряжения своему окружению. Среди требований главы Украины - изолировать его от гражданских. "Гражданских - отсечь! Подтянуть личный состав, - объявил Порошенко, - я пойду в середине"

Носохват 

Во время своего предвыборного тура тогда еще президент Украины, проходя мимо избирателей внезапно остановился перед каким-то мужчиной, после чего молодецки хлопнул его по плечу и на прощание дернул за нос.

Запись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета.

"Нанимают выбл*дков"

Во время поездки в Хмельницкую области, в ходе встречи с жителями Каменец-Подольського Порошенко не выдержал вида очередных сторонников блогера Анатолия Шария, пришедшего по традиции на встречу с политиком с красными шариками. 

"Отменили регистрацию Шария, кремлевского ублюдка, который за 30 серебренников нанимает молодых людей. Вот это за кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков. Позор вам, позор Шарию", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.

Кроме того, Порошенко также пригрозил своим оппонентам физической расправой: "С шариками – вот ты, мужчина, тебе уже 40 лет, иди служить в армию, не стой с шариками.  Закончится это тем, что вас побьют эти люди".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
видео Петр Порошенко политика новости выборы-2019 Анатолий Шарий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:38
Главу НОК обвинили в коррупции: Бубка опроверг
16:30
Сорваные шапки, носохват и матерщина: главные "зашквары" Петра Порошенко с начала года Видео
16:20
Свитолина одолела Саккари на Уимблдоне
16:18
A$AP Rocky не приедет Atlas Weekend-2019 Видео
16:07
Россия потеряет половину доходов бюджета — экс-вице-премьер
15:52
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге Видео
15:41
В Раду баллотируются 54 депутата, которые голосовали за "диктаторские законы" Януковича
15:35
Главные новости 5 июля: угроза ареста имущества Ющенко и "удар" по Газпрому Видео
15:32
Евровидение-2020: Амстердам не будет принимать шоу
15:32
Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в четвертом немецком дивизионе
15:24
От 30-градусной жары до ливней со шквалами: синоптик рассказала о погоде на Ивана Купала
15:09
"Не поведется на заморские печеньки": российский социолог описал преемника Путина
15:03
"В Крыму то же самое": Госдума встряла в скандал с Пугачевой и Майбахом Видео
15:02
Гройсман грозит увольнением руководству Нафтогаза и требует отозвать иск к Украине
15:01
Коррупция, провокации и безразличие: коп из Одессы рассказала о закулисье реформы полиции Видео
14:41
"Рыгать хочется от маленького Парубия": в Сети разнесли "рецепт" Вакарчука, как вернуть Крым и Донбасс
14:32
Социолог спрогнозировал поведение Голоса Вакарчука в Раде Видео
14:14
"Кость пошла спать": Притула объяснил, как сломал ногу Видео
14:01
Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream при их выплате Газпрому Видео
14:00
Названы правила употребления соли Видео
13:54
Блестящая операция СБУ: почему захват Цемаха так важен для Украины мнение
13:52
Член Нацсовета по вопросам телевидения: "99%, что Setanta не получит разрешение в Украине"
13:32
Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации
13:31
Розенко рассказал, когда произойдет следующий перерасчет пенсий
13:27
Призер Олимпиады угодил за решетку
13:19
Показ Сватов в Украине: Госкино пытается свалить с себя ответственность Видео
13:02
Дзюдоистка Антикало принесла Украине первую медаль Универсиады
12:30
В Одессе угрожают взорвать морвокзал: чего хотят анонимы
12:27
Действующая чемпионка Уимблдона не смогла защитить титул
12:13
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
12:11
Мураев обвинил "Оппозиционную платформу – За жизнь" в попытке срыва выборов
12:09
Яценюк в Торонто рассказал об угрозе из России
12:06
Имуществу Ющенко грозит арест Видео
11:59
Настя Каменских сверкнула грудью на пикантном фото
11:55
"Еще одно днище": в сети распекли Гриценко за ролик с "политическим аукционом" Видео
11:19
Россия готова вернуть Украине моряков, но есть подвох Видео
11:15
В Украине объявили о планах колонизировать Арктику
11:12
Партия "Патриот" раскрыла, как планирует менять будущее Украины выборы
11:04
Племянница Ротару показала свою киску Видео
10:35
Vislovo: Время и Стекло презентовали новый огромный альбом Видео
10:20
Курс валют на 5 июля: доллар "грохнулся" ниже психологической отметки
10:11
Боевики 30 раз открыли огонь в зоне ООС, погиб военный
09:37
Когда наступит окончательная смерть "порохоботства" мнение
09:22
Путин требует от Зеленского отменить "указ Порошенко" о блокаде Донбасса Видео
08:42
Почему новый глава Европарламента не поможет Украине в борьбе с РФ мнение
08:36
Юрию Шатунову провели экстренную операцию
08:24
"Столица Нидерландов — Гаага": Геращенко опростоволосилась и нашла оправдание
07:54
В Украине погода будет с "королевскими чертами" — синоптик Видео
07:39
Что для Украины значат выборы в Европарламент и стоит ли рассчитывать на поддержку ЕС
07:25
В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять