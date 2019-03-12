"Чому не державною": Парубий вырубил микрофон говорящему по-русски нардепу-оппоблоковцами

Спикер Рады решил радикально бороться с русским языком в парламенте.
Спикер Рады Андрей Парубий попросил выключить микрофон нардепу из фракции Оппозиционный блок Василию Нимченко – поскольку тот выступал, в нарушение правил, с трибуны на русском языке и проигнорировал его просьбу не провоцировать конфликт.
Инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, пишет Укринформ.
Парубий обратился к Нимченко и попросил говорить на государственном языке.
"Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, государственным",– присовокупил к просьбе спикер.
Однако Нимченко его просьбу проигнорировал и продолжил выступать на русском языке. Тогда Парубий не дал возможности депутату продолжить выступление и попросил выключить микрофон нардепу.
Напомним, ранее в Раде отказывался говорить на украинском нардеп и кандидат в президенты Александр Вилкул.