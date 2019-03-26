Янукович разглядывал мои интимные видео из тюрьмы - Тимошенко

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что экс-президент Украины Виктор Янукович смотрел интимные фотографии с ней, пока она находилась в тюрьме.

Такое заявление Тимошенко сделала, отвечая на вопрос, правда ли то, что в момент ее заключения как в СИЗО, так и в Качановской колонии, видео-камеры были расставлены даже в туалете и длинными зимними вечерами Янукович и его помощники смотрели интимные видеосъемки.

Читайте такжеТимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатов"К сожалению, это реальность. Меня снимали в этих камерах тотально. Причем камеры не были скрытыми. В комнате, где я жила, спала, ела и все на свете - были установлены три камеры и они двигались за каждым моим движением. Это был нон-стоп. А на первых порах в метре от меня должна была находиться женщина, которая была охранником, и которая не могла меня покинуть никогда ни при каких обстоятельствах. Это был психологический террор", - сказала Тимошенко.

По ее словам, в соседней комнате, где следили по мониторам за Тимошенко, специально посадили мужчин.

"Мне это показали. Это был такой тонкий психологический террор, который любого человека мог просто свести с ума. И то, что это делал Янукович, говорит про то, что его душа - это тьма. Я все это знала и с этим приходилось жить", - сказала лидер Батькивщины.

Тимошенко также заявила, что пленки с записями нередко передавались Януковичу и людям из его окружения.