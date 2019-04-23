"На всех заводить уголовные дела не стоит – но": Кравчук объяснил, что делать Зеленскому-президенту

23 апреля 2019, 12:46

Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

Владимир Зеленский
Кравчук объяснил, что делать Зеленскому-президенту / GettyImages

Первый Президент Украины Леонид Кравчук в колонке для Главреда дал совет, что Владимиру Зеленскому стоит непременно сделать на посту главы державы.

Он подчеркнул, что новая власть со вступлением в должность Владимира Зеленского своими решениями и поступками должна показать, что она – действительно новая.

"Из собственного опыта знаю, чем может обернуться сохранение людей из старой власти на должностях: когда я стал президентом, оставил на ключевых позициях людей из прошлого – они через время стали возвращаться и возвращать государство в это самое прошлое", – признался первый президент.

Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

Читайте такжеТриумф Зеленского: что на самом деле означают 73%"В Украине всегда было так: один президент ориентируется на западный регион и "вбивает" в философию и идеологию всего государства идеи этого региона; приходит другой, который уже ориентируется на восточный регион, и начинает внедряет идеи восточного региона. Таким образом, Украина все время расколота… Эти 73% голосов Украины за Зеленского как раз и являются признаком того, что народ начал объединяться. Что примечательно и важно, Зеленский победил во всех регионах, за исключением одной только Львовской области! Это значит, что этого человека поддерживают люди не в отдельных регионах, руководствуясь своей местной философией, а население всей Украины", – подчеркнул Кравчук.

И теперь Зеленский именно на это должен опираться и выстраивать жизнь страны в интересах всех без исключения граждан: всех национальностей, всех вероисповеданий, всех философских, идеологических и политических направлений. Он должен строить одну Украину, одно государство, уверен первый гарант.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладко"…вступая в должность президента, ему крайне важно учесть мировой опыт. Например, в Америке, если демократы приходят к власти, республиканцы отходят на вторые роли, а если приходят к власти республиканцы – отступают демократы. Ежели не придерживаться такого принципа, то отдельные личности будут оставаться у власти постоянно, как, например, при Януковиче часто говорили, что фактически это была власть Кучмы. Я не говорю о том, что против каждого представителя старой власти нужно заводить уголовное дело. Однако должен соблюдаться принцип: новые задачи – новая власть и новые лица на ключевых должностях", – заявил Кравчук.

Он напомнил, что Зеленский становится президентом Украины в непростое время.

"…и я хотел бы дать ему лишь один совет. Для него будет важно изначально дать понять украинцам, что он действительно прислушивается к народу, а в случае необходимости готов обращаться к прямой демократии. Он должен показать, что президент – с народом", – посоветовал Кравчук.

Также он советовал Зеленскому раз и навсегда четко обозначить свою позицию по всем вопросам, по которым сейчас существует неопределенность: "Ему нужно четко дать понять народу, что он думает по ключевым вопросам. Это необходимо, чтобы не было различных инсинуаций вокруг этого. Прежде всего, он должен обозначить, что будет бороться за мир всеми способами и будет добиваться мира, не поступаясь при этом интересами Украины… Я бы советовал ему собрать большую пресс-конференцию до инаугурации или после, дабы расставить все акценты".

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей. 

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Леонид Кравчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:03
"Надо поддержать": Савченко намерена поддерживать Зеленского
12:46
"На всех заводить уголовные дела не стоит – но": Кравчук объяснил, что делать Зеленскому-президенту Видео
12:35
"И не надо раздеваться!": Каменских восхитила сеть красотой в белом наряде
12:29
Дело о национализации ПриватБанка: Судьи потребовали импичмента Порошенко Видео
12:28
Как Порошенко напоследок одержал последнюю победу над Путиным мнение
12:27
В НФ ждут от Зеленского плана на первые сто дней
12:23
Итоги президентских выборов-2019: чат с политологом Виктором Небоженко
12:00
"Коррупция, война, бедность": Кравчук призвал не идеализировать Порошенко Видео
11:56
В сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады
11:53
Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне Видео
11:51
Рада вышла на финишную прямую в рассмотрении законопроекта о языке - депутат
11:40
Судья киевского Киева подал иск против Порошенко Видео
11:36
Мой главный совет Владимиру Зеленскому мнение
11:28
Сеть растрогал новый трейлер Детектива Пикачу Видео
11:10
"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду и столкнулась с журналистами - опубликовано видео Видео
10:59
Мстители: Финал: билеты на фильм побили рекорд по предпродажам Видео
10:52
И тут врет: диетолог рассказал, как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг Видео
10:37
Беларусь остановила поставки топлива в Украину
10:30
Бог любит троицу: Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку Видео
10:24
Гройсман решил уйти из партии Порошенко Видео
10:07
Аномальный спрос ПриватБанка на наличку ударил по наличному курсу доллара Видео
10:02
"Нам бы молиться за него, а не мочить": Могилевская встала на защиту Зеленского Видео
10:01
Националисты из Свободы заявили, как отнесутся к президенту Зеленскому
10:00
Больше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте Видео
09:43
Экзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентства мнение
09:34
"Материальную помощь урежут ": Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте Видео
09:26
В США поймали Россию на коварных и опасных провокациях в Черном море
09:07
Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи Видео
08:44
Хитрый план: в Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Порошенко
08:25
Триумф Зеленского: что на самом деле означают 73% мнение
08:15
В ЦИК озвучили, как голосовали на выборах президента солдаты и офицеры ВСУ в зоне ООС Видео
07:46
Парубий рассказал, откуда "торчат уши" схемы с роспуском Рады Видео
07:37
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
07:14
"Потекли слюни": Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье Видео
06:56
Почему Порошенко не может просто уйти из политики мнение
06:34
С Днем психолога 2019: поздравления и открытки Фото Видео
05:56
Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом Видео
05:30
"Жалко подонков": в РФ объяснили, как победа Зеленского сокрушила российскую пропаганду Видео
05:12
Великий вторник Страстной недели 2019: заговор на благополучие детей Видео
04:50
Победа Зеленского на выборах: банкиры рассказали, что будет с долларом Видео
04:33
Врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов
03:58
Эксперт предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента
03:18
Врачи назвали овощ, спасающий от онкологии
02:45
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:01
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
01:15
"Плохой зайчик" Эмили Ратаковски похвасталась аппетитной попой в откровенном наряде Фото
01:03
В США ждут начала сотрудничества с Зеленским Видео
00:36
Ученые объяснили опасность позднего ужина
22 апреля, понедельник
23:56
Эксперт назвал неадекватными санкции против России за нарушение Будапештского меморандума
23:34
Ученые озвучили способ снижения вероятности инсульта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться