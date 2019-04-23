"На всех заводить уголовные дела не стоит – но": Кравчук объяснил, что делать Зеленскому-президенту

Кравчук объяснил, что делать Зеленскому-президенту / GettyImages

Первый Президент Украины Леонид Кравчук в колонке для Главреда дал совет, что Владимиру Зеленскому стоит непременно сделать на посту главы державы.

Он подчеркнул, что новая власть со вступлением в должность Владимира Зеленского своими решениями и поступками должна показать, что она – действительно новая.

"Из собственного опыта знаю, чем может обернуться сохранение людей из старой власти на должностях: когда я стал президентом, оставил на ключевых позициях людей из прошлого – они через время стали возвращаться и возвращать государство в это самое прошлое", – признался первый президент.

Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

Читайте такжеТриумф Зеленского: что на самом деле означают 73%"В Украине всегда было так: один президент ориентируется на западный регион и "вбивает" в философию и идеологию всего государства идеи этого региона; приходит другой, который уже ориентируется на восточный регион, и начинает внедряет идеи восточного региона. Таким образом, Украина все время расколота… Эти 73% голосов Украины за Зеленского как раз и являются признаком того, что народ начал объединяться. Что примечательно и важно, Зеленский победил во всех регионах, за исключением одной только Львовской области! Это значит, что этого человека поддерживают люди не в отдельных регионах, руководствуясь своей местной философией, а население всей Украины", – подчеркнул Кравчук.

И теперь Зеленский именно на это должен опираться и выстраивать жизнь страны в интересах всех без исключения граждан: всех национальностей, всех вероисповеданий, всех философских, идеологических и политических направлений. Он должен строить одну Украину, одно государство, уверен первый гарант.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладко"…вступая в должность президента, ему крайне важно учесть мировой опыт. Например, в Америке, если демократы приходят к власти, республиканцы отходят на вторые роли, а если приходят к власти республиканцы – отступают демократы. Ежели не придерживаться такого принципа, то отдельные личности будут оставаться у власти постоянно, как, например, при Януковиче часто говорили, что фактически это была власть Кучмы. Я не говорю о том, что против каждого представителя старой власти нужно заводить уголовное дело. Однако должен соблюдаться принцип: новые задачи – новая власть и новые лица на ключевых должностях", – заявил Кравчук.

Он напомнил, что Зеленский становится президентом Украины в непростое время.

"…и я хотел бы дать ему лишь один совет. Для него будет важно изначально дать понять украинцам, что он действительно прислушивается к народу, а в случае необходимости готов обращаться к прямой демократии. Он должен показать, что президент – с народом", – посоветовал Кравчук.

Также он советовал Зеленскому раз и навсегда четко обозначить свою позицию по всем вопросам, по которым сейчас существует неопределенность: "Ему нужно четко дать понять народу, что он думает по ключевым вопросам. Это необходимо, чтобы не было различных инсинуаций вокруг этого. Прежде всего, он должен обозначить, что будет бороться за мир всеми способами и будет добиваться мира, не поступаясь при этом интересами Украины… Я бы советовал ему собрать большую пресс-конференцию до инаугурации или после, дабы расставить все акценты".

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.