"Нужно серьезно готовиться": бывший советник президента РФ оценил возможность встречи Зеленского и Путина

8 мая 2019, 09:10

Зеленского ждет очень циничный и жесткий мир международной дипломатии

Исходя из последних заявлений Владимира Путина и шагов, которые он предпринял, следует, что он хотел бы вести переговоры с новым президентом Украины с позиции силы, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Поэтому свою слабую позицию Путин пытается усиливать и дальше. Именно на это нацелено решение о прекращении экспорта нефти и энергоносителей на территорию Украины с 1 июня. Именно на это нацелено решение о предоставлении гражданства и российских паспортов вначале жителям оккупированных территорий на востоке Украины, а сейчас и для всей остальной территории Украины", - объяснил Илларионов.

По его словам, Путин с большим вниманием относится к тому, что говорит Зеленский. И вполне вероятно, что Путин и Зеленский встретятся. Но подготовка к такого рода переговорам и к такого рода встрече должна быть предельно серьезной и предельно ответственной.

Читайте такжеПутин с компрометации Порошенко окончательно переключился на Зеленского"Такая возможность, конечно, существует. Но для этого необходимо очень серьезно подготовиться. Пока мы ничего не можем сказать о том, какими картами обладает Владимир Зеленский и как он ими воспользуется. Его благородное стремление лично у меня не вызывают сомнений, я уверен в том, что он хотел бы как раз добиться того, о чем неоднократно говорил, но он столкнётся с очень циничным и жестким миром международной дипломатии, силовой дипломатии, где используются все возможные и невозможные меры, давление экономического, политического, военного, психологического характера лично против него. Это мы знаем по опыту переговоров Путина с другими лидерами", - резюмировал Андрей Илларионов.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция России против Украины возможна.

Также Илларионов заявил, что выборы в Украине и победа Владимира Зеленского произвели шокирующие воздействие на все части российского общества.

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переговоры Владимир Зеленский Владимир Путин
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