«Лекарство от третьего тура» - или от Ющенко и Яценюка?

Изменить законодательство о выборах Президента надо было давно. В последний раз его меняли перед повторным вторым туром выбора 2004 года; это случилось после известного решения Верховного суда о том, что из-за массовых фальсификаций достоверно установить результаты забега между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем невозможно. Тот закон писался специально для того, чтобы избежать злоупотреблений (за которые никто так и не был наказан) и шел «в связке» с многострадальной политической реформой. Короче, он был далек от совершенств сам по себе, и уж точно не годился на века. Но написанием нового парламентарии озаботились только этим летом. 30 июня законопроект с длинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины» был внесен в Раду, а уже 1 июля, после каких-то 15 минут прений, принят вполне конституционным большинством в 367 голосов. Заодно депутаты одобрили и предложение максимально сократить время подготовки ко второму чтению закона. Эта задача была выполнена полностью: 24 июля, снова-таки конституционным большинством, основу которого составили Партия регионов и БЮТ, законопроект был принят окончательно – на внеочередной сессии ВР. В первую очередь, свежепринятый (но все еще, напомним, не вступивший в силу) акт сокращает срок президентской избирательной кампании – со 120 до 90 дней. Соответственно сокращались и остальные предвыборные процессы: Центризбирком должен был создавать округа не за 110, а за 83 дня до выборов, и так далее. В погоне за временем депутаты предусмотрели ряд действительно необходимых правок. Например, в законе от 2004 года никак не указывались сроки подачи местными органами власти предложений по организации избирательных участков – ведь к «третьему туру» они были организованы и так. Теперь эту и ряд подобных оплошностей исправили. С другой стороны, оба голосования, как и «бумажная» работа в периодах между ними, были организованы явно поспешно, если не сказать халатно. Например, в окончательно проголосованном законопроекте говорится о замене понятия «территориальные избирательные комиссии» на «окружные», но далее они все так же остаются «территориальными». В конечном итоге, в день голосования за законопроект представлявший документ депутат Сергей Подгорный вынужден был «под протокол» зачитывать некоторые изменения, одобренные профильным комитетом, но не отраженные в розданном депутатам документе. Речь идет не только о стилистических неточностях. Как нетрудно убедиться по стенограмме заседания, с голоса депутата Подгорного вносились (точнее, должны были вноситься) достаточно существенные правки – например, о том, что кандидаты в президенты получают в избиркомах не по одному, а по два представителя. Напутали законотворцы и с некоторыми номерами статей и их пунктов. Но ведь в законах важна как процедура их утверждения, так и каждая буква. То есть своей поспешностью депутаты сами дали аргументы в руки тех, кто пожелает оспорить новопринятый закон. А в желающих недостатка нет: законопроект с самого начала попал под огонь сразу двух лагерей. С одной стороны, он подвергся критике журналистов и общественных организаций, с другой – к его формулировкам весьма неодобрительно отнеслись сторонники действующего Президента. В первом случае критиковали главным образом право избирательных комиссий изгонять с участков наблюдателей и прессу. В новом законопроекте, действительно, это право де-факто ничем не ограничено, а главное – применять его можно, в общем-то, без объяснений. Еще больше критики вызвало «упрощение работы» избиркомов. А именно – то, что принимать решения от имени комиссий, по новому закону, сможет не большинство состоящих в ней граждан, а большинство от присутствующих на заседании комиссии. В том числе по вопросам «квалифицированного большинства», то есть там, где по «старому» закону нужно две трети голосов. Новый законопроект предполагает, что для этого хватит двух третей от все того же числа присутствующих – то есть в принципе даже самое ответственное решение комиссии могут принять всего три человека! Еще в первом чтении закон остро критиковали и за совсем уж оригинальную новацию: предложение формировать избиркомы из представителей, выдвинутых... парламентскими фракциями. Которые, вообще-то, никакого отношения к президентской гонке не имеют. Ко второму чтению скандальную идею сняли. Теперь своих представителей в избиркомы будут делегировать кандидаты в президенты. Но преференции для крупнейших политических структур все же просматриваются. Например, партии и блоки практически не ограничены в своих возможностях тратить деньги на кампанию своих кандидатов – что, разумеется, ставит «партийных» соискателей президентства в неравные условия с прочими. К тому же, по новому законопроекту избиркомы формируются только из людей, проживающих на территории избирательного округа. Учитывая «феодализацию» Украины, это порождает опасения, что партия или блок, имеющие административный ресурс в том или ином регионе, смогут формировать избиркомы полностью под своего кандидата. Едва ли не самая скандальная новелла – это резкое сужение права субъектов избирательного процесса обжаловать его результат. По большому счету, жаловаться можно только в один суд – Киевский административный. Причем его вердикт предлагается сделать окончательным. Наконец, острой критике подвержены и прописанные в законопроекте процедуры защиты прав граждан на выборах. Так, жаловаться на нарушения в работе избиркомов можно лишь не позже, чем за час до конца голосования (а как быть с нарушениями, обнаруженными в этот час или после?). С другой стороны, граждане до все того же «последнего часа» могут требовать уточнения списков избирателей, причем обращаться по этому поводу можно и в избиркомы, и в орган, ведающий Реестром избирателей, и в суд... Подобный подход, как опасаются многие наблюдатели и политики, ведет к неразберихе, а то и к прямым массовым фальсификациям непосредственно в день выборов. Неудивительно, что после принятия законопроекта никто не усомнился в его ветировании Президентом (такое намерение Виктора Ющенко подтвердила и его пресc-секретарь Ирина Ванникова). В то же время сторонники закона из рядов ПР и БЮТ демонстрируют хладнокровие, уверяя, что в случае чего соберут очередную внеочередную сессию и преодолеют вето. На практике голосов им для этого хватит с избытком. Видимо, именно поэтому в печати уже появились призывы к Президенту не только ветировать закон, но и все-таки распустить парламент – как неумолимо стремящийся к «разделу страны на двоих», то есть между ПР и БЮТ. В действительности, вышеперечисленные и другие проблемные точки законопроекта можно толковать двояко. Например, то, что граждане смогут прямо в день голосования вносить себя в списки избирателей (если эту норму и впрямь удастся реализовать), не обязательно приведет к фальсификациям. Организовать такие фальсификации будет очень дорого и сложно, зато формально права избирателей эта норма только расширяет. Сюда же можно отнести право избиркомов принимать решения большинством голосов от присутствующих на заседании. Ведь срыв работы избиркомов из-за манкирования их членов своими обязанностями – печальная традиция украинских выборов, особенно выпукло проявившаяся как раз в 2004 году. В том же 2004 году команда Виктора Ющенко активно боролась и против такого удобного для массовых фальсификаций явления, как открепительные талоны. В новом законопроекте проблема решена радикально – открепительных талонов не будет. При этом сторонники законопроекта не скрывают, что, действительно, стремились максимально ограничить возможности «второстепенных» кандидатов в президенты. Один из авторов законопроекта, нардеп от БЮТ Андрей Портнов заверял, например, что формирование избиркомов кандидатами в президенты призвано «уменьшить численность технических кандидатов». По мнению, господина Портнова, даже если у «технических кандидатов» и найдутся 2,5 млн. грн. взноса на участие в кампании (по нынешнему закону для этого достаточно 500 тыс. грн.), то все равно не найдется ресурсов на обучение и содержание десятков тысяч наблюдателей и членов комиссий... Правда, при этом депутат все равно спрогнозировал, что на выборах выдвинется «около пятидесяти» кандидатов. «Крупные игроки просто хотят, чтобы более слабые, как и новые «телевизионные кандидаты», не мешали им разобраться между собой», - объяснил «Главреду» причины появления законопроекта руководитель центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. По его мнению, с одной стороны, такое стремление присуще всем политическим тяжеловесам даже в странах развитых демократий. «В Великобритании комиссии по семьдесят лет контролируются представителями двух крупнейших сил, но никто же не кричит из-за этого, что так жить нельзя», - аргументировал политолог. При этом Небоженко подчеркивает, что все могло бы быть иначе, если бы Виктор Ющенко в свое время собственноручно не разрушил «демократическую коалицию» в парламенте. «Теперь Президент лишен влияния на избирательный процесс, и, конечно, это действительно грозит демократическим правам избирателей – его избирателей», - подчеркивает эксперт. ...Пока ситуация развивается по всем правилам отечественного вялотекущего политического сериала. В то время как одни представители «главных» политических сил пугают общественность срывом выборов из-за неминуемого вето Президента (о такой угрозе заявил, например, на пресс-конференции во вторник депутат от БЮТ Валерий Писаренко), их более высокопоставленные соратники демонстрируют благодушное спокойствие. На самом деле ПР и БЮТ вполне могут узаконить свое видение выборов, даже не прибегая к такому экстремальному инструменту, как внеочередная сессия. Для этого достаточно преодолеть вето в первые же дни сентября, в начале очередной сессии ВР. Правда, для этого, в свою очередь, надо, чтобы между БЮТ и ПР сохранялось взаимопонимание. И еще, конечно, очень желательно непротивление спикера Владимира Литвина, от которого зависит не только повестка дня, но и подписание закона после преодоления президентского вето. Если же «союз» ПР и БЮТ не сложится снова, уверяют представители обеих этих сил, их кандидаты готовы состязаться и по старым правилам. Видимо, там уверены, что страшны не столько фальсификации а-ля 2004 год, сколько разрыв в 1 – 2 % во втором туре – что обычно и ведет к «третьему».