Главные новости 18 мая: кадровая "зачистка" Порошенко, снесенные 100 гектаров леса и кровавое ДТП в Днепре

Названы самые главные новости Украины за сегодня / Reuters

В субботу, 18 мая, появилась информация о проведенной пока еще действующим президентом Петром Порошенко "кадровой" зачистке, стало известно, что на Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса и появились подробности кровавой аварии в Днепре.

Также есть и позитивные новости — сегодня отмечается День Ирины.

Главред собрал главные новости за 18 мая.

Кадровая "зачистка" Петра Порошенко

Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Глава государства также освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Порошенко уволил ряд своих внештатных советников.

Последствия смерча на Житомирщине

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. По данным управления, гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Кровавое ДТП в Днепре

В пятницу, 17 мая, в Днепре столкнулись три автомобиля, погибли два человека, а также тяжело травмирован ребенок. Позже стало известно, что ребенок погиб.

Жительница Днепра Оксана Земляченко в Facebook написала, что в результате ДТП погибли дочь, зять и внук учительницы из местной школы.