Главные новости 18 мая: кадровая "зачистка" Порошенко, снесенные 100 гектаров леса и кровавое ДТП в Днепре
18 мая 2019, 09:45
Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 18 мая.
В субботу, 18 мая, появилась информация о проведенной пока еще действующим президентом Петром Порошенко "кадровой" зачистке, стало известно, что на Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса и появились подробности кровавой аварии в Днепре.
Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.
Глава государства также освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, Порошенко уволил ряд своих внештатных советников.
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
Последствия смерча на Житомирщине
В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. По данным управления, гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.
На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства Скриншот с zt-lis.gov.ua
Кровавое ДТП в Днепре
В пятницу, 17 мая, в Днепре столкнулись три автомобиля, погибли два человека, а также тяжело травмирован ребенок. Позже стало известно, что ребенок погиб.