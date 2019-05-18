Главные новости 18 мая: кадровая "зачистка" Порошенко, высказывание Зеленского об освобождении Крыма, снесенные 100 гектаров леса

18 мая 2019, 14:25

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 18 мая.

Новости Украины и мира за 18 мая 2019 — Названы самые главные новости Украины за сегодня
Названы самые главные новости Украины за сегодня / Reuters

В субботу, 18 мая, в 75-ю годовщину с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма появилась информация о проведенной пока еще действующим президентом Петром Порошенко "кадровой" зачистке, новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался об освобождении захваченного РФ полуострова и стало известно, что на Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса

Также есть и позитивные новости — сегодня отмечается День Ирины.

Главред собрал главные новости за 18 мая.

Кадровая "зачистка" Петра Порошенко

Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Глава государства также освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Порошенко уволил ряд своих внештатных советников.

  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua
  • Кадровая "зачистка" Порошенко Скриншот с president.gov.ua

Высказывание Владимира Зеленского об освобождении Крыма

Зеленский прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма и высказался об освобождении захваченного полуострова: "Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации".

Последствия смерча на Житомирщине

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. По данным управления, гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

  • На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
  • На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
  • На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства zt-lis.gov.ua
  • На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства Скриншот с zt-lis.gov.ua
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