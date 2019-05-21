Все назначения Зеленского: кого мы увидим на ключевых должностях

21 мая 2019, 23:41

Новые чиновники уже готовятся занимать свои кабинеты.

Владимир Зеленский, булава
Зеленский начал показывать свою команду / Reuters

Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.

Указы о назначениях опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него  Руслана Хомчака. С 2016 года он был начальником Штаба Сухопутных войск. Хомчак также руководил операцией по освобождению Иловайска и попал в котел.

Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Первым помощником президента Украины Владимира Зеленского стал соучредитель студии Квартал 95 Сергей Шефир.

Автор фильмов и сериалов студии Квартал 95 Юрий Костюк стал заместителем главы Администрации президента.

Кинопродюссер Сергей Трофимов стал первым заместителем главы Администрации президента.

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя министра юстиции Руслана Рябошапку заместителем своей администрации.

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль назначена заместителем главы Администрации президента.

Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко замглавы Администрации президента.

Новый глава государства назначил своим помощником кинопродюсера Андрея Ермака.

Президент назначил советником маркетолога Михаила Федорова.

Представителем президента Украины в Верховной Раде стал юрист Руслан Стефанчук.

Как ранее сообщалось, секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Зеленский намерен назначить экс-министра финансов Александра Данилюка.

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Владимир Зеленский Елена Зеркаль Сергей Шефир Андрей Богдан
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