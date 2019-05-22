Главные новости 22 мая: обвинение Ляшко в сторону Зеленского и заседание Рады

22 мая 2019, 09:51

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 22 мая.

Новости Украины и мира за 22 мая 2019 — Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти
Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти / Reuters

В среду, 22 мая, стало известно, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил нового президента Владимира Зеленского в узурпации власти в Украине, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе главы государства назначил внеочередное пленарное заседание парламента.

Также СМИ узнали, что заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента.

Кроме того, журналисты разъяснили информацию о "возвращении" в Украину экс-главы Службы безопасности, бывшего первого вице-премьер-министра и бывшего владельца телеканала Интер Валерия Хорошковского.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 22 мая.

Обвинение Олега Ляшко в сторону Владимира Зеленского

Ляшко в Facebook написал, что Зеленский и его окружение идут по пути беглого бывшего президента Виктора Януковича — "пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются рейдернуть парламент, чтобы захватить власть в Украине, это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины".

Назначение внеочередного заседания Рады по просьбе Владимира Зеленского

Зеленский отправил письмо Парубию с просьбой провести в среду, 22 мая, внеочередное пленарное заседание Рады и рассмотреть вопросы относительно внесения изменений в законы Украины о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Спикер парламента отреагировал на письмо украинского лидера — назвал просьбу требованием и выдал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 22 мая в 12:00.

В распоряжении говорится, что на заседании будут рассматриваться два вопроса: о внесении изменений в закон Украины О выборах народных депутатов Украины и о внесении изменений в закон Украины О публичных закупках.

/ iportal.rada.gov.ua
/ iportal.rada.gov.ua

Возможный отказ Елены Зеркаль от должности замглавы Администрации президента

Об отказе Зеркаль от поста в АП сообщила Украинская правда, ссылаясь на источник в команде Зеленского. Издание отметило, что с сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль на пост замглавы Администрации президента.

"Возвращение" Валерия Хорошковского в Украину

В пресс-службе Хорошковского сообщили журналистам, что он не возвращался в Украину, но в нашу страну прилетала жена экс-чиновника Елена. Ранее СМИ писали, что 21 мая Хорошковский прилетел в Киев на чартерном рейсе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Владимир Зеленский Виктор Янукович Валерий Хорошковский Олег Ляшко Андрей Парубий Елена Зеркаль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:51
Главные новости 22 мая: обвинение Ляшко в сторону Зеленского и заседание Рады
09:50
"Галя балувана": Зеркаль внезапно отвергла должность заместителя главы АП - СМИ
09:38
Почему Зеленский объявил войну Раде мнение
09:12
"На пенсию ловить рыбу и вязать носки": в администрации президента огорчили Гройсмана
08:50
"Просьба Зеленского": Рада соберется на внеочередное заседание и рассмотрит два вопроса
08:38
"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти
08:31
Минские соглашения: почему США начнут жесткое давление на Украину мнение
08:20
"Грудь маленькая": Надя Дорофеева покрасовалась в ультракоротких шортах
07:50
СМИ разъяснили "возвращение" Хорошковского в Украину
07:25
Коломойский сказал, как поздравил Зеленского и оценил инаугурационную речь
07:16
Нежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехами Видео
06:54
Как Зеленский уже победил Путина мнение
06:35
Астролог рассказала, каким президентом будет Зеленский
06:05
Именины Николая – прикольные поздравления и яркие открытки Фото
05:40
Нибиру уже не прячется: на марсоход Curiosity напали дроны
05:02
Врач посоветовала, как избавиться от целлюлита
04:21
Стало известно, как выглядит кортеж Зеленского
03:15
Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует
02:41
Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп Видео
02:02
Хуже колы: ученые выявили смертельную опасность свежевыжатых соков
01:21
Умер один из идеологов Революции на граните и глава объединения Дзыга
01:10
С Днем святого Николая – чудные открытки и тексты Фото
00:38
Джордж Мартин раскрыл подробности о книжном финале Игры престолов
00:03
"Сидим без Дим": российские шоумены в песне высмеяли депутатов Госдумы Видео
21 мая, вторник
23:41
Все назначения Зеленского: президент представил свою команду
23:28
Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza
23:05
Артем Беседин: Хорошо, что подходим к матчу с Шахтером в роли аутсайдера
22:54
Экс-глава ВСК рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску
22:31
Богдан пояснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум
22:09
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"
21:44
"Деньги не помогут": Богдан назвал условия преследования бывшей власти
21:38
"Бойцы в шоке": в России скандал из-за опроса, готов ли спецназ стрелять по митингующим
21:17
На данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент - Леоненко
21:02
Заместителем главы АП назначена Елена Зеркаль
20:43
Зеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95
20:21
Украина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы
20:20
Источник назвал имя нового секретаря СНБО
19:52
Оказался достаточно близок: назначен глава администрации Зеленского
19:45
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
19:42
Польша требует от России компенсаций за загрязненную нефть
19:33
В Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собрание
19:27
Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады
19:23
Горняки на две головы выше: эксперт дал прогноз на матч Шахтер – Динамо
19:22
В Украину спустя шесть лет вернулся Хорошковский – СМИ
19:09
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
18:54
Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал Видео
18:47
Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии
18:42
Нацполиция показала видео, как работает их новое оружие Видео
18:25
Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко Видео
18:17
"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять