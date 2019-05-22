Главные новости 22 мая: обвинение Ляшко в сторону Зеленского и заседание Рады

Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти / Reuters

В среду, 22 мая, стало известно, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил нового президента Владимира Зеленского в узурпации власти в Украине, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе главы государства назначил внеочередное пленарное заседание парламента.

Также СМИ узнали, что заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента.

Кроме того, журналисты разъяснили информацию о "возвращении" в Украину экс-главы Службы безопасности, бывшего первого вице-премьер-министра и бывшего владельца телеканала Интер Валерия Хорошковского.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 22 мая.

Обвинение Олега Ляшко в сторону Владимира Зеленского

Ляшко в Facebook написал, что Зеленский и его окружение идут по пути беглого бывшего президента Виктора Януковича — "пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются рейдернуть парламент, чтобы захватить власть в Украине, это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины".

Назначение внеочередного заседания Рады по просьбе Владимира Зеленского

Зеленский отправил письмо Парубию с просьбой провести в среду, 22 мая, внеочередное пленарное заседание Рады и рассмотреть вопросы относительно внесения изменений в законы Украины о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Спикер парламента отреагировал на письмо украинского лидера — назвал просьбу требованием и выдал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 22 мая в 12:00.

В распоряжении говорится, что на заседании будут рассматриваться два вопроса: о внесении изменений в закон Украины О выборах народных депутатов Украины и о внесении изменений в закон Украины О публичных закупках.

/ iportal.rada.gov.ua

/ iportal.rada.gov.ua

Возможный отказ Елены Зеркаль от должности замглавы Администрации президента

Об отказе Зеркаль от поста в АП сообщила Украинская правда, ссылаясь на источник в команде Зеленского. Издание отметило, что с сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль на пост замглавы Администрации президента.

"Возвращение" Валерия Хорошковского в Украину

В пресс-службе Хорошковского сообщили журналистам, что он не возвращался в Украину, но в нашу страну прилетала жена экс-чиновника Елена. Ранее СМИ писали, что 21 мая Хорошковский прилетел в Киев на чартерном рейсе.