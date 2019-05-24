Главные новости 24 мая: реакция АП на петицию за отставку Зеленского и "удар" стихии

24 мая 2019, 09:15

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 24 мая.

Новости Украины и мира за 24 мая 2019 — Стали известна реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского
Стали известна реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского / GettyImages

В пятницу, 24 апреля, стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду и стало известно, как в Администрации президента Владимира Зеленского отреагировали на петицию за отставку главы государства.

Синоптики предупредили, что сегодня ряду областей Украины грозит "удар" стихии, а также выяснилось, бросит ли музыку лидер группы Океан Ельзи, бывший народный депутат Святослав Вакарчук в случае попадания в Верховную Раду.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 24 мая.

Реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского

Глава Администрации президента Андрей Богдан сказал, что в АП расценивают петицию за отставку Зеленского, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, как шутку, "возможно, даже смешная шутка".

По его словам, такие петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента.

"Удар" стихии

В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в ряде регионов нашей страны будет непогода. Синоптики отметили, что в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Гидрометцентре добавили, что в Киеве в пятницу также ожидается гроза. Температура днем в столице прогнозируется +24…+26 градусов.

Погода в Украине — Ряду регионов Украины грозит
Ряду регионов Украины грозит "удар" стихии / Скриншот видео с youtube.com

Бросит ли Святослав Вакарчук музыку в случае попадания в Раду

Вакарчук сказал, что в случае попадания его партии Голос парламент, он не перестанет заниматься музыкой и иногда будет давать концерты.

"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будет занимать политика и работа на благо людей…", — заявил лидер Океану Ельзи.

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