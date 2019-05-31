Главные новости 31 мая: помощь от Саакашвили Зеленскому и шаги к диалогу с Россией

Михаил Саакашвили сказал, что будет помогать команде Владимира Зеленского советом / Reuters

В пятницу, 31 мая, стало известно, как бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили собирается помогать команде украинского лидера Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Российской Федерацией.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре предупредили, каким областям нашей страны грозит непогода.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 31 мая.

Помощь от Михаила Саакашвили Владимиру Зеленскому

Саакашвили заявил, что будет помогать команде Зеленского советом, будет делиться опытом. Бывший губернатор Одесчины подчеркнул, что успех Зеленского в качестве президента — это успех Украины.

Я не вернувся мстити Порошенку - Саакашвілі. Я не повернувся для того, щоб зводити рахунки з Порошенком. Мій план - допомагати команді Зеленського усім - порадами, досвідом. Тому що успіх цього Президента - це успіх країни. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив Президент Грузії (2004-2013) та голова Одеської ОДА (2015-2016) Міхеіл Саакашвілі. Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 30 мая 2019 г.

Шаги к диалогу с Россией

Данилюк сказал, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Секретарь СНБО говорил, что Зеленский не имеет никаких коммуникаций с российским государством.

Непогода в Украине

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 31 мая большую часть территории нашей страны накроют грозы и шквалы. Синоптики отмечали, что в Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен град.