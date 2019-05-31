Главные новости 31 мая: помощь от Саакашвили Зеленскому и шаги к диалогу с Россией

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 31 мая.
В пятницу, 31 мая, стало известно, как бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили собирается помогать команде украинского лидера Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Российской Федерацией.
Кроме того, в Украинском гидрометцентре предупредили, каким областям нашей страны грозит непогода.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 31 мая.
Помощь от Михаила Саакашвили Владимиру Зеленскому
Саакашвили заявил, что будет помогать команде Зеленского советом, будет делиться опытом. Бывший губернатор Одесчины подчеркнул, что успех Зеленского в качестве президента — это успех Украины.
Я не вернувся мстити Порошенку - Саакашвілі.
Я не повернувся для того, щоб зводити рахунки з Порошенком. Мій план - допомагати команді Зеленського усім - порадами, досвідом. Тому що успіх цього Президента - це успіх країни. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив Президент Грузії (2004-2013) та голова Одеської ОДА (2015-2016) Міхеіл Саакашвілі.Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 30 мая 2019 г.
Шаги к диалогу с Россией
Данилюк сказал, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Секретарь СНБО говорил, что Зеленский не имеет никаких коммуникаций с российским государством.
Непогода в Украине
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 31 мая большую часть территории нашей страны накроют грозы и шквалы. Синоптики отмечали, что в Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен град.