Пресс-секретарем Зеленского стала Юлия Мендель: кто она, и что о ней известно

Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского СМИ называют столичную журналистку Юлию Мендель.

По информации theБабеля, на место пресс-секретаря новоизбранного главы государства претендовали около 4 тысяч конкурсантов на первом этапе, Юлия смогла войти в 50 лучших, которые получили творческое задание. Затем девушка вышла в тройку финалистов, и выиграла конкурс.

Сама журналистка не подтверждает, но и не опровергает свое новое назначение, предлагая дождаться официального релиза.

Мендель – 32 года, она родом из Херсона, училась в Киеве на журналиста. Юлии удалось поработать на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интере.

Она уже несколько лет сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico.

В 2015 году Юлия по программе Международного института прессы она побывала в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. Спустя год Мендель отправилась на тренинг для журналистов в Йельский университет, США.

В 2016 году на своей странице в Facebook Мендель открыто рассказала о сексуальных домогательствах, вызвала бурную реакцию сети и стала героиней новостей. Она написала пост о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины, но пользователи возмутились, и призвали не обсуждать на публике такую спорную тему.

Страница журналистки в Facebook закрыта, но среди ее друзей - замглавы Администрации президента, в прошлом сценарист Студии Квартал-95 Юрий Костюк и известный технолог Никита Потураев, который консультировал ЗеКоманду во время предвыборной кампании.

Кроме того, Мендель в 2018 году угодила и в скандал из-за "вброса" о коррупции в военной сфере в Украине, статью она написала совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом.

